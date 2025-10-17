- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
18 (54.54%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (45.45%)
En iyi işlem:
10.84 USD
En kötü işlem:
-9.53 USD
Brüt kâr:
49.71 USD (18 526 pips)
Brüt zarar:
-69.59 USD (14 680 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (10.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.56 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
0.04%
Maks. mevduat yükü:
41.11%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
-0.55
Alış işlemleri:
33 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.71
Beklenen getiri:
-0.60 USD
Ortalama kâr:
2.76 USD
Ortalama zarar:
-4.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-32.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-32.81 USD (8)
Aylık büyüme:
-10.41%
Algo alım-satım:
57%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.83 USD
Maksimum:
36.44 USD (17.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.93% (36.33 USD)
Varlığa göre:
2.28% (4.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|USTEC_x100
|1
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-12
|USTEC_x100
|-7
|BTCUSD
|0
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.9K
|USTEC_x100
|-495
|BTCUSD
|1.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.84 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +10.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.81 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.13 × 4280
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
-10%
0
0
USD
USD
170
USD
USD
3
57%
33
54%
0%
0.71
-0.60
USD
USD
18%
1:500