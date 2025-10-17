SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FND ZeroCompound v1
Endy Santoso

FND ZeroCompound v1

Endy Santoso
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -10%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
18 (54.54%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (45.45%)
En iyi işlem:
10.84 USD
En kötü işlem:
-9.53 USD
Brüt kâr:
49.71 USD (18 526 pips)
Brüt zarar:
-69.59 USD (14 680 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (10.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.56 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
0.04%
Maks. mevduat yükü:
41.11%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
-0.55
Alış işlemleri:
33 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.71
Beklenen getiri:
-0.60 USD
Ortalama kâr:
2.76 USD
Ortalama zarar:
-4.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-32.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-32.81 USD (8)
Aylık büyüme:
-10.41%
Algo alım-satım:
57%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.83 USD
Maksimum:
36.44 USD (17.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.93% (36.33 USD)
Varlığa göre:
2.28% (4.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 31
USTEC_x100 1
BTCUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -12
USTEC_x100 -7
BTCUSD 0
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2.9K
USTEC_x100 -495
BTCUSD 1.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.84 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +10.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.81 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
12.13 × 4280
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
İnceleme yok
2025.11.14 07:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 06:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 05:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 02:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.07 01:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.06 12:27
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 01:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 11:07
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.05 10:07
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.04 13:10
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.29 13:43
Share of trading days is too low
2025.10.29 13:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.29 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 13:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.29 12:43
Share of trading days is too low
2025.10.29 12:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.29 12:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 12:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.19 01:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
