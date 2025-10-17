- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
20 (55.55%)
Loss Trade:
16 (44.44%)
Best Trade:
10.84 USD
Worst Trade:
-9.53 USD
Profitto lordo:
50.61 USD (19 422 pips)
Perdita lorda:
-72.45 USD (17 320 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (10.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.56 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
0.04%
Massimo carico di deposito:
41.11%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
-0.60
Long Trade:
36 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.70
Profitto previsto:
-0.61 USD
Profitto medio:
2.53 USD
Perdita media:
-4.53 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-32.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.81 USD (8)
Crescita mensile:
-11.49%
Algo trading:
61%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.83 USD
Massimale:
36.44 USD (17.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.93% (36.33 USD)
Per equità:
2.28% (4.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|USTEC_x100
|1
|BTCUSD
|1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-14
|USTEC_x100
|-7
|BTCUSD
|0
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.2K
|USTEC_x100
|-495
|BTCUSD
|1.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.84 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +10.91 USD
Massima perdita consecutiva: -32.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
FXView-Live
|0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
Alpari-MT5
|0.00 × 10
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
Exness-MT5Real8
|12.13 × 4280
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
-11%
0
0
USD
USD
168
USD
USD
3
61%
36
55%
0%
0.69
-0.61
USD
USD
18%
1:500