- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
160
Gewinntrades:
84 (52.50%)
Verlusttrades:
76 (47.50%)
Bester Trade:
24.10 USD
Schlechtester Trade:
-16.84 USD
Bruttoprofit:
291.44 USD (182 838 pips)
Bruttoverlust:
-404.49 USD (147 413 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (18.18 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
24.65 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.08
Trading-Aktivität:
0.04%
Max deposit load:
82.64%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
8 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.90
Long-Positionen:
158 (98.75%)
Short-Positionen:
2 (1.25%)
Profit-Faktor:
0.72
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.71 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.47 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.32 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-32.81 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-34.19 USD (7)
Wachstum pro Monat :
-58.67%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
65%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
113.05 USD
Maximaler:
125.66 USD (62.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
62.22% (125.66 USD)
Kapital:
6.21% (7.38 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|154
|BTCUSD
|3
|USTEC_x100
|2
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-109
|BTCUSD
|5
|USTEC_x100
|-9
|USDJPY
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|21K
|BTCUSD
|15K
|USTEC_x100
|-424
|USDJPY
|13
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +24.10 USD
Schlechtester Trade: -17 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +18.18 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -32.81 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.40 × 136
|
Exness-MT5Real12
|0.70 × 20
|
Exness-MT5Real15
|1.00 × 66
|
Weltrade-Real
|1.71 × 7
|
Exness-MT5Real
|2.83 × 12
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.11 × 4368
|
XMGlobal-MT5 8
|13.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
100 USD pro Monat
-60%
0
0
USD
USD
75
USD
USD
9
65%
160
52%
0%
0.72
-0.71
USD
USD
62%
1:500