Signale / MetaTrader 5 / FND ZeroCompound v1
Endy Santoso

FND ZeroCompound v1

Endy Santoso
0 Bewertungen
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -60%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
160
Gewinntrades:
84 (52.50%)
Verlusttrades:
76 (47.50%)
Bester Trade:
24.10 USD
Schlechtester Trade:
-16.84 USD
Bruttoprofit:
291.44 USD (182 838 pips)
Bruttoverlust:
-404.49 USD (147 413 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (18.18 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
24.65 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.08
Trading-Aktivität:
0.04%
Max deposit load:
82.64%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
8 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.90
Long-Positionen:
158 (98.75%)
Short-Positionen:
2 (1.25%)
Profit-Faktor:
0.72
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.71 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.47 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.32 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-32.81 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-34.19 USD (7)
Wachstum pro Monat :
-58.67%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
65%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
113.05 USD
Maximaler:
125.66 USD (62.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
62.22% (125.66 USD)
Kapital:
6.21% (7.38 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 154
BTCUSD 3
USTEC_x100 2
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -109
BTCUSD 5
USTEC_x100 -9
USDJPY 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 21K
BTCUSD 15K
USTEC_x100 -424
USDJPY 13
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +24.10 USD
Schlechtester Trade: -17 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +18.18 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -32.81 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.40 × 136
Exness-MT5Real12
0.70 × 20
Exness-MT5Real15
1.00 × 66
Weltrade-Real
1.71 × 7
Exness-MT5Real
2.83 × 12
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
Exness-MT5Real8
12.11 × 4368
XMGlobal-MT5 8
13.00 × 1
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Keine Bewertungen
2025.12.29 11:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 04:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.20 11:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 04:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 06:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.12 18:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 17:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.04 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
