- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
152
利益トレード:
81 (53.28%)
損失トレード:
71 (46.71%)
ベストトレード:
24.10 USD
最悪のトレード:
-16.84 USD
総利益:
285.97 USD (177 376 pips)
総損失:
-385.44 USD (131 207 pips)
最大連続の勝ち:
9 (18.18 USD)
最大連続利益:
24.65 USD (3)
シャープレシオ:
-0.06
取引アクティビティ:
0.04%
最大入金額:
82.64%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
34
平均保有時間:
8 分
リカバリーファクター:
-0.88
長いトレード:
150 (98.68%)
短いトレード:
2 (1.32%)
プロフィットファクター:
0.74
期待されたペイオフ:
-0.65 USD
平均利益:
3.53 USD
平均損失:
-5.43 USD
最大連続の負け:
8 (-32.81 USD)
最大連続損失:
-34.19 USD (7)
月間成長:
-50.56%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
65%
残高によるドローダウン:
絶対:
100.29 USD
最大の:
112.90 USD (55.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
55.72% (112.68 USD)
エクイティによる:
6.21% (7.38 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|146
|BTCUSD
|3
|USTEC_x100
|2
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-95
|BTCUSD
|5
|USTEC_x100
|-9
|USDJPY
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|31K
|BTCUSD
|15K
|USTEC_x100
|-424
|USDJPY
|13
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +24.10 USD
最悪のトレード: -17 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +18.18 USD
最大連続損失: -32.81 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.40 × 136
|
Exness-MT5Real12
|0.70 × 20
|
Exness-MT5Real15
|1.00 × 66
|
Weltrade-Real
|1.71 × 7
|
Exness-MT5Real
|2.83 × 12
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.11 × 4368
|
XMGlobal-MT5 8
|13.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
-52%
0
0
USD
USD
89
USD
USD
9
65%
152
53%
0%
0.74
-0.65
USD
USD
56%
1:500