СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / FND ZeroCompound v1
Endy Santoso

FND ZeroCompound v1

Endy Santoso
0 отзывов
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 -45%
Exness-MT5Real8
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
135
Прибыльных трейдов:
72 (53.33%)
Убыточных трейдов:
63 (46.67%)
Лучший трейд:
24.10 USD
Худший трейд:
-16.84 USD
Общая прибыль:
272.74 USD (166 714 pips)
Общий убыток:
-358.46 USD (120 154 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (18.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.65 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
0.04%
Макс. загрузка депозита:
82.64%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
-0.87
Длинных трейдов:
133 (98.52%)
Коротких трейдов:
2 (1.48%)
Профит фактор:
0.76
Мат. ожидание:
-0.63 USD
Средняя прибыль:
3.79 USD
Средний убыток:
-5.69 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-32.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-34.19 USD (7)
Прирост в месяц:
-41.26%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
66%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
86.17 USD
Максимальная:
98.78 USD (48.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.65% (98.56 USD)
По эквити:
6.21% (7.38 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 129
BTCUSD 3
USTEC_x100 2
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -82
BTCUSD 5
USTEC_x100 -9
USDJPY 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 32K
BTCUSD 15K
USTEC_x100 -424
USDJPY 13
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +24.10 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +18.18 USD
Макс. убыток в серии: -32.81 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.40 × 136
Exness-MT5Real12
0.70 × 20
Exness-MT5Real15
1.00 × 66
Weltrade-Real
1.71 × 7
Exness-MT5Real
2.83 × 12
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
Exness-MT5Real8
12.11 × 4368
XMGlobal-MT5 8
13.00 × 1
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.20 11:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 04:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 06:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.12 18:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 17:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.04 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 01:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 07:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 06:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FND ZeroCompound v1
100 USD в месяц
-45%
0
0
USD
103
USD
8
66%
135
53%
0%
0.76
-0.63
USD
49%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.