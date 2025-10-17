- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
135
Прибыльных трейдов:
72 (53.33%)
Убыточных трейдов:
63 (46.67%)
Лучший трейд:
24.10 USD
Худший трейд:
-16.84 USD
Общая прибыль:
272.74 USD (166 714 pips)
Общий убыток:
-358.46 USD (120 154 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (18.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.65 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
0.04%
Макс. загрузка депозита:
82.64%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
-0.87
Длинных трейдов:
133 (98.52%)
Коротких трейдов:
2 (1.48%)
Профит фактор:
0.76
Мат. ожидание:
-0.63 USD
Средняя прибыль:
3.79 USD
Средний убыток:
-5.69 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-32.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-34.19 USD (7)
Прирост в месяц:
-41.26%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
66%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
86.17 USD
Максимальная:
98.78 USD (48.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.65% (98.56 USD)
По эквити:
6.21% (7.38 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|129
|BTCUSD
|3
|USTEC_x100
|2
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-82
|BTCUSD
|5
|USTEC_x100
|-9
|USDJPY
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|32K
|BTCUSD
|15K
|USTEC_x100
|-424
|USDJPY
|13
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +24.10 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +18.18 USD
Макс. убыток в серии: -32.81 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.40 × 136
|
Exness-MT5Real12
|0.70 × 20
|
Exness-MT5Real15
|1.00 × 66
|
Weltrade-Real
|1.71 × 7
|
Exness-MT5Real
|2.83 × 12
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.11 × 4368
|
XMGlobal-MT5 8
|13.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
-45%
0
0
USD
USD
103
USD
USD
8
66%
135
53%
0%
0.76
-0.63
USD
USD
49%
1:500