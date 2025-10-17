SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / FND ZeroCompound v1
Endy Santoso

FND ZeroCompound v1

Endy Santoso
0 comentarios
9 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -52%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
152
Transacciones Rentables:
81 (53.28%)
Transacciones Irrentables:
71 (46.71%)
Mejor transacción:
24.10 USD
Peor transacción:
-16.84 USD
Beneficio Bruto:
285.97 USD (177 376 pips)
Pérdidas Brutas:
-385.44 USD (131 207 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (18.18 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
24.65 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Actividad comercial:
0.04%
Carga máxima del depósito:
82.64%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
34
Tiempo medio de espera:
8 minutos
Factor de Recuperación:
-0.88
Transacciones Largas:
150 (98.68%)
Transacciones Cortas:
2 (1.32%)
Factor de Beneficio:
0.74
Beneficio Esperado:
-0.65 USD
Beneficio medio:
3.53 USD
Pérdidas medias:
-5.43 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-32.81 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-34.19 USD (7)
Crecimiento al mes:
-50.56%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
65%
Reducción de balance:
Absoluto:
100.29 USD
Máxima:
112.90 USD (55.72%)
Reducción relativa:
De balance:
55.72% (112.68 USD)
De fondos:
6.21% (7.38 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 146
BTCUSD 3
USTEC_x100 2
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -95
BTCUSD 5
USTEC_x100 -9
USDJPY 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 31K
BTCUSD 15K
USTEC_x100 -424
USDJPY 13
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +24.10 USD
Peor transacción: -17 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +18.18 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -32.81 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.40 × 136
Exness-MT5Real12
0.70 × 20
Exness-MT5Real15
1.00 × 66
Weltrade-Real
1.71 × 7
Exness-MT5Real
2.83 × 12
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
Exness-MT5Real8
12.11 × 4368
XMGlobal-MT5 8
13.00 × 1
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
No hay comentarios
2025.12.26 04:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.20 11:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 04:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 06:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.12 18:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 17:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.04 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 01:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 07:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
