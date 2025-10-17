- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
152
Transacciones Rentables:
81 (53.28%)
Transacciones Irrentables:
71 (46.71%)
Mejor transacción:
24.10 USD
Peor transacción:
-16.84 USD
Beneficio Bruto:
285.97 USD (177 376 pips)
Pérdidas Brutas:
-385.44 USD (131 207 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (18.18 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
24.65 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Actividad comercial:
0.04%
Carga máxima del depósito:
82.64%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
34
Tiempo medio de espera:
8 minutos
Factor de Recuperación:
-0.88
Transacciones Largas:
150 (98.68%)
Transacciones Cortas:
2 (1.32%)
Factor de Beneficio:
0.74
Beneficio Esperado:
-0.65 USD
Beneficio medio:
3.53 USD
Pérdidas medias:
-5.43 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-32.81 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-34.19 USD (7)
Crecimiento al mes:
-50.56%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
65%
Reducción de balance:
Absoluto:
100.29 USD
Máxima:
112.90 USD (55.72%)
Reducción relativa:
De balance:
55.72% (112.68 USD)
De fondos:
6.21% (7.38 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|146
|BTCUSD
|3
|USTEC_x100
|2
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-95
|BTCUSD
|5
|USTEC_x100
|-9
|USDJPY
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|31K
|BTCUSD
|15K
|USTEC_x100
|-424
|USDJPY
|13
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +24.10 USD
Peor transacción: -17 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +18.18 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -32.81 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.40 × 136
|
Exness-MT5Real12
|0.70 × 20
|
Exness-MT5Real15
|1.00 × 66
|
Weltrade-Real
|1.71 × 7
|
Exness-MT5Real
|2.83 × 12
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.11 × 4368
|
XMGlobal-MT5 8
|13.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
100 USD al mes
-52%
0
0
USD
USD
89
USD
USD
9
65%
152
53%
0%
0.74
-0.65
USD
USD
56%
1:500