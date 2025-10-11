- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
163
盈利交易:
85 (52.14%)
亏损交易:
78 (47.85%)
最好交易:
80.00 USD
最差交易:
-60.08 USD
毛利:
2 023.35 USD (130 886 pips)
毛利亏损:
-1 341.05 USD (98 178 pips)
最大连续赢利:
10 (28.68 USD)
最大连续盈利:
249.00 USD (4)
夏普比率:
0.18
交易活动:
23.59%
最大入金加载:
22.44%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
6 小时
采收率:
2.77
长期交易:
98 (60.12%)
短期交易:
65 (39.88%)
利润因子:
1.51
预期回报:
4.19 USD
平均利润:
23.80 USD
平均损失:
-17.19 USD
最大连续失误:
17 (-18.80 USD)
最大连续亏损:
-243.32 USD (10)
每月增长:
-24.14%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
18.80 USD
最大值:
246.04 USD (19.71%)
相对跌幅:
结余:
39.78% (237.84 USD)
净值:
15.49% (60.76 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|127
|EURUSD
|17
|GBPJPY
|3
|AUDJPY
|3
|EURJPY
|3
|GBPUSD
|2
|CADJPY
|2
|USDJPY
|2
|EURGBP
|1
|EURNZD
|1
|USDCAD
|1
|CHFJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|614
|EURUSD
|-19
|GBPJPY
|43
|AUDJPY
|18
|EURJPY
|14
|GBPUSD
|-12
|CADJPY
|11
|USDJPY
|8
|EURGBP
|0
|EURNZD
|3
|USDCAD
|-2
|CHFJPY
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|26K
|EURUSD
|-179
|GBPJPY
|3.8K
|AUDJPY
|1.3K
|EURJPY
|1.1K
|GBPUSD
|-1K
|CADJPY
|847
|USDJPY
|169
|EURGBP
|3
|EURNZD
|513
|USDCAD
|-236
|CHFJPY
|705
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +80.00 USD
最差交易: -60 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +28.68 USD
最大连续亏损: -18.80 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
108%
0
0
USD
USD
392
USD
USD
13
0%
163
52%
24%
1.50
4.19
USD
USD
40%
1:400