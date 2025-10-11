- 자본
- 축소
트레이드:
166
이익 거래:
86 (51.80%)
손실 거래:
80 (48.19%)
최고의 거래:
80.00 USD
최악의 거래:
-60.08 USD
총 수익:
2 043.51 USD (131 894 pips)
총 손실:
-1 420.41 USD (102 146 pips)
연속 최대 이익:
10 (28.68 USD)
연속 최대 이익:
249.00 USD (4)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
21.99%
최대 입금량:
22.44%
최근 거래:
9 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
2.19
롱(주식매수):
100 (60.24%)
숏(주식차입매도):
66 (39.76%)
수익 요인:
1.44
기대수익:
3.75 USD
평균 이익:
23.76 USD
평균 손실:
-17.76 USD
연속 최대 손실:
17 (-18.80 USD)
연속 최대 손실:
-243.32 USD (10)
월별 성장률:
-35.35%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
18.80 USD
최대한의:
284.98 USD (20.39%)
상대적 삭감:
잔고별:
47.66% (284.98 USD)
자본금별:
15.49% (60.76 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|130
|EURUSD
|17
|GBPJPY
|3
|AUDJPY
|3
|EURJPY
|3
|GBPUSD
|2
|CADJPY
|2
|USDJPY
|2
|EURGBP
|1
|EURNZD
|1
|USDCAD
|1
|CHFJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|555
|EURUSD
|-19
|GBPJPY
|43
|AUDJPY
|18
|EURJPY
|14
|GBPUSD
|-12
|CADJPY
|11
|USDJPY
|8
|EURGBP
|0
|EURNZD
|3
|USDCAD
|-2
|CHFJPY
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|23K
|EURUSD
|-179
|GBPJPY
|3.8K
|AUDJPY
|1.3K
|EURJPY
|1.1K
|GBPUSD
|-1K
|CADJPY
|847
|USDJPY
|169
|EURGBP
|3
|EURNZD
|513
|USDCAD
|-236
|CHFJPY
|705
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +80.00 USD
최악의 거래: -60 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +28.68 USD
연속 최대 손실: -18.80 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Ava-Real 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
76%
0
0
USD
USD
333
USD
USD
13
0%
166
51%
22%
1.43
3.75
USD
USD
48%
1:400