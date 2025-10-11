СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Henn
Muhammad Hendarwana

Henn

Muhammad Hendarwana
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 108%
Ava-Real 4
1:400
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
163
Прибыльных трейдов:
85 (52.14%)
Убыточных трейдов:
78 (47.85%)
Лучший трейд:
80.00 USD
Худший трейд:
-60.08 USD
Общая прибыль:
2 023.35 USD (130 886 pips)
Общий убыток:
-1 341.05 USD (98 178 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (28.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
249.00 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
24.83%
Макс. загрузка депозита:
22.44%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
2.77
Длинных трейдов:
98 (60.12%)
Коротких трейдов:
65 (39.88%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
4.19 USD
Средняя прибыль:
23.80 USD
Средний убыток:
-17.19 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-18.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-243.32 USD (10)
Прирост в месяц:
-24.14%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18.80 USD
Максимальная:
246.04 USD (19.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.78% (237.84 USD)
По эквити:
12.84% (64.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 127
EURUSD 17
GBPJPY 3
AUDJPY 3
EURJPY 3
GBPUSD 2
CADJPY 2
USDJPY 2
EURGBP 1
EURNZD 1
USDCAD 1
CHFJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 614
EURUSD -19
GBPJPY 43
AUDJPY 18
EURJPY 14
GBPUSD -12
CADJPY 11
USDJPY 8
EURGBP 0
EURNZD 3
USDCAD -2
CHFJPY 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 26K
EURUSD -179
GBPJPY 3.8K
AUDJPY 1.3K
EURJPY 1.1K
GBPUSD -1K
CADJPY 847
USDJPY 169
EURGBP 3
EURNZD 513
USDCAD -236
CHFJPY 705
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +80.00 USD
Худший трейд: -60 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +28.68 USD
Макс. убыток в серии: -18.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TMGM.TradeMax-Live6
0.00 × 6
Ava-Real 5
0.17 × 35
ZealCapitalMarketSC-Live
0.33 × 6
ACYCapital-Live02
0.38 × 8
Ava-Real 4
0.69 × 16
Ava-Demo
1.53 × 60
HeroCapitalPty-Server
7.14 × 7
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.17 08:42
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 09:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 05:46
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.11% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 08:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.01 06:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 11:00
No swaps are charged
2025.11.30 11:00
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 14:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 15:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 04:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 19:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 20:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.12 08:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.12 08:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.11 17:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Henn
30 USD в месяц
108%
0
0
USD
392
USD
13
0%
163
52%
25%
1.50
4.19
USD
40%
1:400
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.