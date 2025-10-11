Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TMGM.TradeMax-Live6 0.00 × 6 Ava-Real 5 0.17 × 35 ZealCapitalMarketSC-Live 0.33 × 6 ACYCapital-Live02 0.38 × 8 Ava-Real 4 0.69 × 16 Ava-Demo 1.53 × 60 HeroCapitalPty-Server 7.14 × 7 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика