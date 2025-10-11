- Прирост
Всего трейдов:
163
Прибыльных трейдов:
85 (52.14%)
Убыточных трейдов:
78 (47.85%)
Лучший трейд:
80.00 USD
Худший трейд:
-60.08 USD
Общая прибыль:
2 023.35 USD (130 886 pips)
Общий убыток:
-1 341.05 USD (98 178 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (28.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
249.00 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
24.83%
Макс. загрузка депозита:
22.44%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
2.77
Длинных трейдов:
98 (60.12%)
Коротких трейдов:
65 (39.88%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
4.19 USD
Средняя прибыль:
23.80 USD
Средний убыток:
-17.19 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-18.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-243.32 USD (10)
Прирост в месяц:
-24.14%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18.80 USD
Максимальная:
246.04 USD (19.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.78% (237.84 USD)
По эквити:
12.84% (64.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|127
|EURUSD
|17
|GBPJPY
|3
|AUDJPY
|3
|EURJPY
|3
|GBPUSD
|2
|CADJPY
|2
|USDJPY
|2
|EURGBP
|1
|EURNZD
|1
|USDCAD
|1
|CHFJPY
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|614
|EURUSD
|-19
|GBPJPY
|43
|AUDJPY
|18
|EURJPY
|14
|GBPUSD
|-12
|CADJPY
|11
|USDJPY
|8
|EURGBP
|0
|EURNZD
|3
|USDCAD
|-2
|CHFJPY
|4
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|26K
|EURUSD
|-179
|GBPJPY
|3.8K
|AUDJPY
|1.3K
|EURJPY
|1.1K
|GBPUSD
|-1K
|CADJPY
|847
|USDJPY
|169
|EURGBP
|3
|EURNZD
|513
|USDCAD
|-236
|CHFJPY
|705
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +80.00 USD
Худший трейд: -60 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +28.68 USD
Макс. убыток в серии: -18.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
TMGM.TradeMax-Live6
|0.00 × 6
Ava-Real 5
|0.17 × 35
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.33 × 6
ACYCapital-Live02
|0.38 × 8
Ava-Real 4
|0.69 × 16
Ava-Demo
|1.53 × 60
HeroCapitalPty-Server
|7.14 × 7
