- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
18 (47.36%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (52.63%)
En iyi işlem:
79.84 USD
En kötü işlem:
-40.60 USD
Brüt kâr:
413.57 USD (24 997 pips)
Brüt zarar:
-76.78 USD (3 762 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (114.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
189.06 USD (6)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
2.40%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
8.30
Alış işlemleri:
25 (65.79%)
Satış işlemleri:
13 (34.21%)
Kâr faktörü:
5.39
Beklenen getiri:
8.86 USD
Ortalama kâr:
22.98 USD
Ortalama zarar:
-3.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-18.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.60 USD (1)
Aylık büyüme:
66.21%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.80 USD
Maksimum:
40.60 USD (4.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|20
|EURUSD
|17
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|356
|EURUSD
|-19
|EURGBP
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|21K
|EURUSD
|-179
|EURGBP
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +79.84 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +114.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Ava-Real 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
