Muhammad Hendarwana

Henn

Muhammad Hendarwana
0 comentários
Confiabilidade
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 66%
Ava-Real 4
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
165
Negociações com lucro:
85 (51.51%)
Negociações com perda:
80 (48.48%)
Melhor negociação:
80.00 USD
Pior negociação:
-60.08 USD
Lucro bruto:
2 023.35 USD (130 886 pips)
Perda bruta:
-1 420.41 USD (102 146 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (28.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
249.00 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
23.59%
Depósito máximo carregado:
22.44%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
2.12
Negociações longas:
100 (60.61%)
Negociações curtas:
65 (39.39%)
Fator de lucro:
1.42
Valor esperado:
3.65 USD
Lucro médio:
23.80 USD
Perda média:
-17.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-18.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-243.32 USD (10)
Crescimento mensal:
-39.49%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
18.80 USD
Máximo:
284.98 USD (20.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
47.66% (284.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.49% (60.76 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 129
EURUSD 17
GBPJPY 3
AUDJPY 3
EURJPY 3
GBPUSD 2
CADJPY 2
USDJPY 2
EURGBP 1
EURNZD 1
USDCAD 1
CHFJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD 535
EURUSD -19
GBPJPY 43
AUDJPY 18
EURJPY 14
GBPUSD -12
CADJPY 11
USDJPY 8
EURGBP 0
EURNZD 3
USDCAD -2
CHFJPY 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD 22K
EURUSD -179
GBPJPY 3.8K
AUDJPY 1.3K
EURJPY 1.1K
GBPUSD -1K
CADJPY 847
USDJPY 169
EURGBP 3
EURNZD 513
USDCAD -236
CHFJPY 705
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +80.00 USD
Pior negociação: -60 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +28.68 USD
Máxima perda consecutiva: -18.80 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Ava-Real 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TMGM.TradeMax-Live6
0.00 × 6
Ava-Real 5
0.17 × 35
ZealCapitalMarketSC-Live
0.33 × 6
ACYCapital-Live02
0.38 × 8
Ava-Real 4
0.69 × 16
Ava-Demo
1.53 × 60
HeroCapitalPty-Server
7.14 × 7
Sem comentários
2025.12.17 08:42
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 09:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 05:46
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.11% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 08:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.01 06:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 11:00
No swaps are charged
2025.11.30 11:00
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 14:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 15:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 04:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 19:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 20:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.12 08:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.12 08:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.11 17:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
