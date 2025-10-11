- Crescimento
Negociações:
165
Negociações com lucro:
85 (51.51%)
Negociações com perda:
80 (48.48%)
Melhor negociação:
80.00 USD
Pior negociação:
-60.08 USD
Lucro bruto:
2 023.35 USD (130 886 pips)
Perda bruta:
-1 420.41 USD (102 146 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (28.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
249.00 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
23.59%
Depósito máximo carregado:
22.44%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
2.12
Negociações longas:
100 (60.61%)
Negociações curtas:
65 (39.39%)
Fator de lucro:
1.42
Valor esperado:
3.65 USD
Lucro médio:
23.80 USD
Perda média:
-17.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-18.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-243.32 USD (10)
Crescimento mensal:
-39.49%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
18.80 USD
Máximo:
284.98 USD (20.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
47.66% (284.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.49% (60.76 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|129
|EURUSD
|17
|GBPJPY
|3
|AUDJPY
|3
|EURJPY
|3
|GBPUSD
|2
|CADJPY
|2
|USDJPY
|2
|EURGBP
|1
|EURNZD
|1
|USDCAD
|1
|CHFJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|535
|EURUSD
|-19
|GBPJPY
|43
|AUDJPY
|18
|EURJPY
|14
|GBPUSD
|-12
|CADJPY
|11
|USDJPY
|8
|EURGBP
|0
|EURNZD
|3
|USDCAD
|-2
|CHFJPY
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|22K
|EURUSD
|-179
|GBPJPY
|3.8K
|AUDJPY
|1.3K
|EURJPY
|1.1K
|GBPUSD
|-1K
|CADJPY
|847
|USDJPY
|169
|EURGBP
|3
|EURNZD
|513
|USDCAD
|-236
|CHFJPY
|705
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +80.00 USD
Pior negociação: -60 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +28.68 USD
Máxima perda consecutiva: -18.80 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Ava-Real 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.00 × 6
|
Ava-Real 5
|0.17 × 35
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.33 × 6
|
ACYCapital-Live02
|0.38 × 8
|
Ava-Real 4
|0.69 × 16
|
Ava-Demo
|1.53 × 60
|
HeroCapitalPty-Server
|7.14 × 7
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
66%
0
0
USD
USD
313
USD
USD
13
0%
165
51%
24%
1.42
3.65
USD
USD
48%
1:400