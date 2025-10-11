- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
165
Gewinntrades:
85 (51.51%)
Verlusttrades:
80 (48.48%)
Bester Trade:
80.00 USD
Schlechtester Trade:
-60.08 USD
Bruttoprofit:
2 023.35 USD (130 886 pips)
Bruttoverlust:
-1 420.41 USD (102 146 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (28.68 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
249.00 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
23.59%
Max deposit load:
22.44%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
2.12
Long-Positionen:
100 (60.61%)
Short-Positionen:
65 (39.39%)
Profit-Faktor:
1.42
Mathematische Gewinnerwartung:
3.65 USD
Durchschnittlicher Profit:
23.80 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-18.80 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-243.32 USD (10)
Wachstum pro Monat :
-39.49%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
18.80 USD
Maximaler:
284.98 USD (20.39%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
47.66% (284.98 USD)
Kapital:
15.49% (60.76 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLD
|129
|EURUSD
|17
|GBPJPY
|3
|AUDJPY
|3
|EURJPY
|3
|GBPUSD
|2
|CADJPY
|2
|USDJPY
|2
|EURGBP
|1
|EURNZD
|1
|USDCAD
|1
|CHFJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLD
|535
|EURUSD
|-19
|GBPJPY
|43
|AUDJPY
|18
|EURJPY
|14
|GBPUSD
|-12
|CADJPY
|11
|USDJPY
|8
|EURGBP
|0
|EURNZD
|3
|USDCAD
|-2
|CHFJPY
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLD
|22K
|EURUSD
|-179
|GBPJPY
|3.8K
|AUDJPY
|1.3K
|EURJPY
|1.1K
|GBPUSD
|-1K
|CADJPY
|847
|USDJPY
|169
|EURGBP
|3
|EURNZD
|513
|USDCAD
|-236
|CHFJPY
|705
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +80.00 USD
Schlechtester Trade: -60 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +28.68 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -18.80 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Ava-Real 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.00 × 6
|
Ava-Real 5
|0.17 × 35
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.33 × 6
|
ACYCapital-Live02
|0.38 × 8
|
Ava-Real 4
|0.69 × 16
|
Ava-Demo
|1.53 × 60
|
HeroCapitalPty-Server
|7.14 × 7
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
66%
0
0
USD
USD
313
USD
USD
13
0%
165
51%
24%
1.42
3.65
USD
USD
48%
1:400