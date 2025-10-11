- Incremento
Total de Trades:
165
Transacciones Rentables:
85 (51.51%)
Transacciones Irrentables:
80 (48.48%)
Mejor transacción:
80.00 USD
Peor transacción:
-60.08 USD
Beneficio Bruto:
2 023.35 USD (130 886 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 420.41 USD (102 146 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (28.68 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
249.00 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
23.59%
Carga máxima del depósito:
22.44%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
2.12
Transacciones Largas:
100 (60.61%)
Transacciones Cortas:
65 (39.39%)
Factor de Beneficio:
1.42
Beneficio Esperado:
3.65 USD
Beneficio medio:
23.80 USD
Pérdidas medias:
-17.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-18.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-243.32 USD (10)
Crecimiento al mes:
-39.49%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
18.80 USD
Máxima:
284.98 USD (20.39%)
Reducción relativa:
De balance:
47.66% (284.98 USD)
De fondos:
15.49% (60.76 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLD
|129
|EURUSD
|17
|GBPJPY
|3
|AUDJPY
|3
|EURJPY
|3
|GBPUSD
|2
|CADJPY
|2
|USDJPY
|2
|EURGBP
|1
|EURNZD
|1
|USDCAD
|1
|CHFJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLD
|535
|EURUSD
|-19
|GBPJPY
|43
|AUDJPY
|18
|EURJPY
|14
|GBPUSD
|-12
|CADJPY
|11
|USDJPY
|8
|EURGBP
|0
|EURNZD
|3
|USDCAD
|-2
|CHFJPY
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLD
|22K
|EURUSD
|-179
|GBPJPY
|3.8K
|AUDJPY
|1.3K
|EURJPY
|1.1K
|GBPUSD
|-1K
|CADJPY
|847
|USDJPY
|169
|EURGBP
|3
|EURNZD
|513
|USDCAD
|-236
|CHFJPY
|705
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +80.00 USD
Peor transacción: -60 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +28.68 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -18.80 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Ava-Real 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.00 × 6
|
Ava-Real 5
|0.17 × 35
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.33 × 6
|
ACYCapital-Live02
|0.38 × 8
|
Ava-Real 4
|0.69 × 16
|
Ava-Demo
|1.53 × 60
|
HeroCapitalPty-Server
|7.14 × 7
