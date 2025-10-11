- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
18 (47.36%)
Loss Trade:
20 (52.63%)
Best Trade:
79.84 USD
Worst Trade:
-40.60 USD
Profitto lordo:
413.57 USD (24 997 pips)
Perdita lorda:
-76.78 USD (3 762 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (114.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
189.06 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
2.40%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
8.30
Long Trade:
25 (65.79%)
Short Trade:
13 (34.21%)
Fattore di profitto:
5.39
Profitto previsto:
8.86 USD
Profitto medio:
22.98 USD
Perdita media:
-3.84 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-18.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.60 USD (1)
Crescita mensile:
66.21%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.80 USD
Massimale:
40.60 USD (4.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|20
|EURUSD
|17
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|356
|EURUSD
|-19
|EURGBP
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|21K
|EURUSD
|-179
|EURGBP
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +79.84 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +114.75 USD
Massima perdita consecutiva: -18.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.00 × 6
|
Ava-Real 5
|0.04 × 25
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.33 × 6
|
ACYCapital-Live02
|0.38 × 8
|
Ava-Real 4
|0.55 × 11
|
HeroCapitalPty-Server
|7.14 × 7
Non ci sono recensioni