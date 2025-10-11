- 成長
トレード:
165
利益トレード:
85 (51.51%)
損失トレード:
80 (48.48%)
ベストトレード:
80.00 USD
最悪のトレード:
-60.08 USD
総利益:
2 023.35 USD (130 886 pips)
総損失:
-1 420.41 USD (102 146 pips)
最大連続の勝ち:
10 (28.68 USD)
最大連続利益:
249.00 USD (4)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
23.59%
最大入金額:
22.44%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
2.12
長いトレード:
100 (60.61%)
短いトレード:
65 (39.39%)
プロフィットファクター:
1.42
期待されたペイオフ:
3.65 USD
平均利益:
23.80 USD
平均損失:
-17.76 USD
最大連続の負け:
17 (-18.80 USD)
最大連続損失:
-243.32 USD (10)
月間成長:
-39.49%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
18.80 USD
最大の:
284.98 USD (20.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
47.66% (284.98 USD)
エクイティによる:
15.49% (60.76 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|129
|EURUSD
|17
|GBPJPY
|3
|AUDJPY
|3
|EURJPY
|3
|GBPUSD
|2
|CADJPY
|2
|USDJPY
|2
|EURGBP
|1
|EURNZD
|1
|USDCAD
|1
|CHFJPY
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|535
|EURUSD
|-19
|GBPJPY
|43
|AUDJPY
|18
|EURJPY
|14
|GBPUSD
|-12
|CADJPY
|11
|USDJPY
|8
|EURGBP
|0
|EURNZD
|3
|USDCAD
|-2
|CHFJPY
|4
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|22K
|EURUSD
|-179
|GBPJPY
|3.8K
|AUDJPY
|1.3K
|EURJPY
|1.1K
|GBPUSD
|-1K
|CADJPY
|847
|USDJPY
|169
|EURGBP
|3
|EURNZD
|513
|USDCAD
|-236
|CHFJPY
|705
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +80.00 USD
最悪のトレード: -60 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +28.68 USD
最大連続損失: -18.80 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Ava-Real 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.00 × 6
|
Ava-Real 5
|0.17 × 35
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.33 × 6
|
ACYCapital-Live02
|0.38 × 8
|
Ava-Real 4
|0.69 × 16
|
Ava-Demo
|1.53 × 60
|
HeroCapitalPty-Server
|7.14 × 7
