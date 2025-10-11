信号部分
信号 / MetaTrader 5 / ZG
Evgeniy Gaak

ZG

Evgeniy Gaak
0条评论
12
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -4%
AlfaForexRU-Real
1:40
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
115
盈利交易:
75 (65.21%)
亏损交易:
40 (34.78%)
最好交易:
623.73 RUB
最差交易:
-1 344.90 RUB
毛利:
12 494.18 RUB (21 283 pips)
毛利亏损:
-12 900.80 RUB (19 521 pips)
最大连续赢利:
10 (1 036.76 RUB)
最大连续盈利:
1 273.84 RUB (7)
夏普比率:
0.02
交易活动:
99.71%
最大入金加载:
117.57%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.08
长期交易:
62 (53.91%)
短期交易:
53 (46.09%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-3.54 RUB
平均利润:
166.59 RUB
平均损失:
-322.52 RUB
最大连续失误:
5 (-3 562.16 RUB)
最大连续亏损:
-3 562.16 RUB (5)
每月增长:
-15.95%
算法交易:
2%
结余跌幅:
绝对:
1 860.88 RUB
最大值:
4 864.06 RUB (60.78%)
相对跌幅:
结余:
48.64% (4 864.06 RUB)
净值:
34.95% (2 544.19 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPYrfd 41
AUDUSDrfd 22
NZDUSDrfd 9
EURUSDrfd 5
GBPUSDrfd 5
GBPAUDrfd 5
USDCADrfd 4
AUDNZDrfd 4
AUDCHFrfd 3
CHFJPYrfd 3
AUDCADrfd 2
#LKOH 1
#SBER 1
#TATN 1
#LCO 1
GBPNZDrfd 1
GBPJPYrfd 1
USDCHFrfd 1
USDCNYrfd 1
GBPCHFrfd 1
EURJPYrfd 1
EURCADrfd 1
CNYRUBrfd 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPYrfd -8
AUDUSDrfd -16
NZDUSDrfd -11
EURUSDrfd 16
GBPUSDrfd -7
GBPAUDrfd -7
USDCADrfd 14
AUDNZDrfd -2
AUDCHFrfd 9
CHFJPYrfd 5
AUDCADrfd -2
#LKOH 0
#SBER 0
#TATN 0
#LCO 0
GBPNZDrfd 6
GBPJPYrfd 8
USDCHFrfd -15
USDCNYrfd -1
GBPCHFrfd 6
EURJPYrfd -1
EURCADrfd 1
CNYRUBrfd -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPYrfd 49
AUDUSDrfd 298
NZDUSDrfd -808
EURUSDrfd 1.2K
GBPUSDrfd -498
GBPAUDrfd -828
USDCADrfd 1.5K
AUDNZDrfd -157
AUDCHFrfd 576
CHFJPYrfd 582
AUDCADrfd -222
#LKOH 125
#SBER 128
#TATN 12
#LCO 3
GBPNZDrfd 769
GBPJPYrfd 966
USDCHFrfd -894
USDCNYrfd -586
GBPCHFrfd 383
EURJPYrfd -117
EURCADrfd 104
CNYRUBrfd -798
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +623.73 RUB
最差交易: -1 345 RUB
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +1 036.76 RUB
最大连续亏损: -3 562.16 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.15 21:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 20:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 08:39
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 13:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 13:08
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 13:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 12:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 09:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 08:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 06:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 00:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 23:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 20:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 19:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 18:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 17:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 12:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 06:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 06:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
ZG
每月30 USD
-4%
0
0
USD
11K
RUB
12
2%
115
65%
100%
0.96
-3.54
RUB
49%
1:40
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载