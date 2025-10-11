- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
115
盈利交易:
75 (65.21%)
亏损交易:
40 (34.78%)
最好交易:
623.73 RUB
最差交易:
-1 344.90 RUB
毛利:
12 494.18 RUB (21 283 pips)
毛利亏损:
-12 900.80 RUB (19 521 pips)
最大连续赢利:
10 (1 036.76 RUB)
最大连续盈利:
1 273.84 RUB (7)
夏普比率:
0.02
交易活动:
99.71%
最大入金加载:
117.57%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.08
长期交易:
62 (53.91%)
短期交易:
53 (46.09%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-3.54 RUB
平均利润:
166.59 RUB
平均损失:
-322.52 RUB
最大连续失误:
5 (-3 562.16 RUB)
最大连续亏损:
-3 562.16 RUB (5)
每月增长:
-15.95%
算法交易:
2%
结余跌幅:
绝对:
1 860.88 RUB
最大值:
4 864.06 RUB (60.78%)
相对跌幅:
结余:
48.64% (4 864.06 RUB)
净值:
34.95% (2 544.19 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPYrfd
|41
|AUDUSDrfd
|22
|NZDUSDrfd
|9
|EURUSDrfd
|5
|GBPUSDrfd
|5
|GBPAUDrfd
|5
|USDCADrfd
|4
|AUDNZDrfd
|4
|AUDCHFrfd
|3
|CHFJPYrfd
|3
|AUDCADrfd
|2
|#LKOH
|1
|#SBER
|1
|#TATN
|1
|#LCO
|1
|GBPNZDrfd
|1
|GBPJPYrfd
|1
|USDCHFrfd
|1
|USDCNYrfd
|1
|GBPCHFrfd
|1
|EURJPYrfd
|1
|EURCADrfd
|1
|CNYRUBrfd
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPYrfd
|-8
|AUDUSDrfd
|-16
|NZDUSDrfd
|-11
|EURUSDrfd
|16
|GBPUSDrfd
|-7
|GBPAUDrfd
|-7
|USDCADrfd
|14
|AUDNZDrfd
|-2
|AUDCHFrfd
|9
|CHFJPYrfd
|5
|AUDCADrfd
|-2
|#LKOH
|0
|#SBER
|0
|#TATN
|0
|#LCO
|0
|GBPNZDrfd
|6
|GBPJPYrfd
|8
|USDCHFrfd
|-15
|USDCNYrfd
|-1
|GBPCHFrfd
|6
|EURJPYrfd
|-1
|EURCADrfd
|1
|CNYRUBrfd
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPYrfd
|49
|AUDUSDrfd
|298
|NZDUSDrfd
|-808
|EURUSDrfd
|1.2K
|GBPUSDrfd
|-498
|GBPAUDrfd
|-828
|USDCADrfd
|1.5K
|AUDNZDrfd
|-157
|AUDCHFrfd
|576
|CHFJPYrfd
|582
|AUDCADrfd
|-222
|#LKOH
|125
|#SBER
|128
|#TATN
|12
|#LCO
|3
|GBPNZDrfd
|769
|GBPJPYrfd
|966
|USDCHFrfd
|-894
|USDCNYrfd
|-586
|GBPCHFrfd
|383
|EURJPYrfd
|-117
|EURCADrfd
|104
|CNYRUBrfd
|-798
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +623.73 RUB
最差交易: -1 345 RUB
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +1 036.76 RUB
最大连续亏损: -3 562.16 RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-4%
0
0
USD
USD
11K
RUB
RUB
12
2%
115
65%
100%
0.96
-3.54
RUB
RUB
49%
1:40