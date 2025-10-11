- 자본
- 축소
트레이드:
130
이익 거래:
81 (62.30%)
손실 거래:
49 (37.69%)
최고의 거래:
623.73 RUB
최악의 거래:
-1 344.90 RUB
총 수익:
12 822.55 RUB (24 739 pips)
총 손실:
-13 971.73 RUB (21 887 pips)
연속 최대 이익:
10 (1 036.76 RUB)
연속 최대 이익:
1 273.84 RUB (7)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
99.71%
최대 입금량:
117.57%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.24
롱(주식매수):
70 (53.85%)
숏(주식차입매도):
60 (46.15%)
수익 요인:
0.92
기대수익:
-8.84 RUB
평균 이익:
158.30 RUB
평균 손실:
-285.14 RUB
연속 최대 손실:
6 (-792.09 RUB)
연속 최대 손실:
-3 562.16 RUB (5)
월별 성장률:
8.18%
연간 예측:
99.21%
Algo 트레이딩:
10%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 860.88 RUB
최대한의:
4 864.06 RUB (60.78%)
상대적 삭감:
잔고별:
48.64% (4 864.06 RUB)
자본금별:
34.95% (2 544.19 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPYrfd
|43
|AUDUSDrfd
|22
|NZDUSDrfd
|9
|USDCADrfd
|8
|CHFJPYrfd
|6
|EURUSDrfd
|5
|GBPUSDrfd
|5
|GBPAUDrfd
|5
|AUDNZDrfd
|4
|CNYRUBrfd
|4
|AUDCHFrfd
|3
|EURCHFrfd
|3
|AUDCADrfd
|2
|#LKOH
|1
|#SBER
|1
|#TATN
|1
|#LCO
|1
|GBPNZDrfd
|1
|GBPJPYrfd
|1
|USDCHFrfd
|1
|USDCNYrfd
|1
|GBPCHFrfd
|1
|EURJPYrfd
|1
|EURCADrfd
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPYrfd
|-6
|AUDUSDrfd
|-16
|NZDUSDrfd
|-11
|USDCADrfd
|8
|CHFJPYrfd
|0
|EURUSDrfd
|16
|GBPUSDrfd
|-7
|GBPAUDrfd
|-7
|AUDNZDrfd
|-2
|CNYRUBrfd
|0
|AUDCHFrfd
|9
|EURCHFrfd
|-4
|AUDCADrfd
|-2
|#LKOH
|0
|#SBER
|0
|#TATN
|0
|#LCO
|0
|GBPNZDrfd
|6
|GBPJPYrfd
|8
|USDCHFrfd
|-15
|USDCNYrfd
|-1
|GBPCHFrfd
|6
|EURJPYrfd
|-1
|EURCADrfd
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPYrfd
|240
|AUDUSDrfd
|298
|NZDUSDrfd
|-808
|USDCADrfd
|939
|CHFJPYrfd
|-38
|EURUSDrfd
|1.2K
|GBPUSDrfd
|-498
|GBPAUDrfd
|-828
|AUDNZDrfd
|-157
|CNYRUBrfd
|1.5K
|AUDCHFrfd
|576
|EURCHFrfd
|-215
|AUDCADrfd
|-222
|#LKOH
|125
|#SBER
|128
|#TATN
|12
|#LCO
|3
|GBPNZDrfd
|769
|GBPJPYrfd
|966
|USDCHFrfd
|-894
|USDCNYrfd
|-586
|GBPCHFrfd
|383
|EURJPYrfd
|-117
|EURCADrfd
|104
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
