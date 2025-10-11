시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / ZG
Evgeniy Gaak

ZG

Evgeniy Gaak
0 리뷰
14
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -9%
AlfaForexRU-Real
1:40
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
130
이익 거래:
81 (62.30%)
손실 거래:
49 (37.69%)
최고의 거래:
623.73 RUB
최악의 거래:
-1 344.90 RUB
총 수익:
12 822.55 RUB (24 739 pips)
총 손실:
-13 971.73 RUB (21 887 pips)
연속 최대 이익:
10 (1 036.76 RUB)
연속 최대 이익:
1 273.84 RUB (7)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
99.71%
최대 입금량:
117.57%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.24
롱(주식매수):
70 (53.85%)
숏(주식차입매도):
60 (46.15%)
수익 요인:
0.92
기대수익:
-8.84 RUB
평균 이익:
158.30 RUB
평균 손실:
-285.14 RUB
연속 최대 손실:
6 (-792.09 RUB)
연속 최대 손실:
-3 562.16 RUB (5)
월별 성장률:
8.18%
연간 예측:
99.21%
Algo 트레이딩:
10%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 860.88 RUB
최대한의:
4 864.06 RUB (60.78%)
상대적 삭감:
잔고별:
48.64% (4 864.06 RUB)
자본금별:
34.95% (2 544.19 RUB)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPYrfd 43
AUDUSDrfd 22
NZDUSDrfd 9
USDCADrfd 8
CHFJPYrfd 6
EURUSDrfd 5
GBPUSDrfd 5
GBPAUDrfd 5
AUDNZDrfd 4
CNYRUBrfd 4
AUDCHFrfd 3
EURCHFrfd 3
AUDCADrfd 2
#LKOH 1
#SBER 1
#TATN 1
#LCO 1
GBPNZDrfd 1
GBPJPYrfd 1
USDCHFrfd 1
USDCNYrfd 1
GBPCHFrfd 1
EURJPYrfd 1
EURCADrfd 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPYrfd -6
AUDUSDrfd -16
NZDUSDrfd -11
USDCADrfd 8
CHFJPYrfd 0
EURUSDrfd 16
GBPUSDrfd -7
GBPAUDrfd -7
AUDNZDrfd -2
CNYRUBrfd 0
AUDCHFrfd 9
EURCHFrfd -4
AUDCADrfd -2
#LKOH 0
#SBER 0
#TATN 0
#LCO 0
GBPNZDrfd 6
GBPJPYrfd 8
USDCHFrfd -15
USDCNYrfd -1
GBPCHFrfd 6
EURJPYrfd -1
EURCADrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPYrfd 240
AUDUSDrfd 298
NZDUSDrfd -808
USDCADrfd 939
CHFJPYrfd -38
EURUSDrfd 1.2K
GBPUSDrfd -498
GBPAUDrfd -828
AUDNZDrfd -157
CNYRUBrfd 1.5K
AUDCHFrfd 576
EURCHFrfd -215
AUDCADrfd -222
#LKOH 125
#SBER 128
#TATN 12
#LCO 3
GBPNZDrfd 769
GBPJPYrfd 966
USDCHFrfd -894
USDCNYrfd -586
GBPCHFrfd 383
EURJPYrfd -117
EURCADrfd 104
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +623.73 RUB
최악의 거래: -1 345 RUB
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +1 036.76 RUB
연속 최대 손실: -792.09 RUB

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.12.29 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 23:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 21:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 20:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 08:39
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 13:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 13:08
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 13:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 12:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 09:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 08:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 06:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 00:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 23:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 20:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 19:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 18:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 17:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 12:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
ZG
월별 30 USD
-9%
0
0
USD
14K
RUB
14
10%
130
62%
100%
0.91
-8.84
RUB
49%
1:40
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.