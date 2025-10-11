- Прирост
Всего трейдов:
115
Прибыльных трейдов:
75 (65.21%)
Убыточных трейдов:
40 (34.78%)
Лучший трейд:
623.73 RUB
Худший трейд:
-1 344.90 RUB
Общая прибыль:
12 494.18 RUB (21 283 pips)
Общий убыток:
-12 900.80 RUB (19 521 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (1 036.76 RUB)
Макс. прибыль в серии:
1 273.84 RUB (7)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
99.71%
Макс. загрузка депозита:
117.57%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.08
Длинных трейдов:
62 (53.91%)
Коротких трейдов:
53 (46.09%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-3.54 RUB
Средняя прибыль:
166.59 RUB
Средний убыток:
-322.52 RUB
Макс. серия проигрышей:
5 (-3 562.16 RUB)
Макс. убыток в серии:
-3 562.16 RUB (5)
Прирост в месяц:
-15.95%
Алготрейдинг:
2%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 860.88 RUB
Максимальная:
4 864.06 RUB (60.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.64% (4 864.06 RUB)
По эквити:
34.95% (2 544.19 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPYrfd
|41
|AUDUSDrfd
|22
|NZDUSDrfd
|9
|EURUSDrfd
|5
|GBPUSDrfd
|5
|GBPAUDrfd
|5
|USDCADrfd
|4
|AUDNZDrfd
|4
|AUDCHFrfd
|3
|CHFJPYrfd
|3
|AUDCADrfd
|2
|#LKOH
|1
|#SBER
|1
|#TATN
|1
|#LCO
|1
|GBPNZDrfd
|1
|GBPJPYrfd
|1
|USDCHFrfd
|1
|USDCNYrfd
|1
|GBPCHFrfd
|1
|EURJPYrfd
|1
|EURCADrfd
|1
|CNYRUBrfd
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPYrfd
|-8
|AUDUSDrfd
|-16
|NZDUSDrfd
|-11
|EURUSDrfd
|16
|GBPUSDrfd
|-7
|GBPAUDrfd
|-7
|USDCADrfd
|14
|AUDNZDrfd
|-2
|AUDCHFrfd
|9
|CHFJPYrfd
|5
|AUDCADrfd
|-2
|#LKOH
|0
|#SBER
|0
|#TATN
|0
|#LCO
|0
|GBPNZDrfd
|6
|GBPJPYrfd
|8
|USDCHFrfd
|-15
|USDCNYrfd
|-1
|GBPCHFrfd
|6
|EURJPYrfd
|-1
|EURCADrfd
|1
|CNYRUBrfd
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPYrfd
|49
|AUDUSDrfd
|298
|NZDUSDrfd
|-808
|EURUSDrfd
|1.2K
|GBPUSDrfd
|-498
|GBPAUDrfd
|-828
|USDCADrfd
|1.5K
|AUDNZDrfd
|-157
|AUDCHFrfd
|576
|CHFJPYrfd
|582
|AUDCADrfd
|-222
|#LKOH
|125
|#SBER
|128
|#TATN
|12
|#LCO
|3
|GBPNZDrfd
|769
|GBPJPYrfd
|966
|USDCHFrfd
|-894
|USDCNYrfd
|-586
|GBPCHFrfd
|383
|EURJPYrfd
|-117
|EURCADrfd
|104
|CNYRUBrfd
|-798
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +623.73 RUB
Худший трейд: -1 345 RUB
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 036.76 RUB
Макс. убыток в серии: -3 562.16 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
