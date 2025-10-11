СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / ZG
Evgeniy Gaak

ZG

Evgeniy Gaak
0 отзывов
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -4%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
115
Прибыльных трейдов:
75 (65.21%)
Убыточных трейдов:
40 (34.78%)
Лучший трейд:
623.73 RUB
Худший трейд:
-1 344.90 RUB
Общая прибыль:
12 494.18 RUB (21 283 pips)
Общий убыток:
-12 900.80 RUB (19 521 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (1 036.76 RUB)
Макс. прибыль в серии:
1 273.84 RUB (7)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
99.71%
Макс. загрузка депозита:
117.57%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.08
Длинных трейдов:
62 (53.91%)
Коротких трейдов:
53 (46.09%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-3.54 RUB
Средняя прибыль:
166.59 RUB
Средний убыток:
-322.52 RUB
Макс. серия проигрышей:
5 (-3 562.16 RUB)
Макс. убыток в серии:
-3 562.16 RUB (5)
Прирост в месяц:
-15.95%
Алготрейдинг:
2%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 860.88 RUB
Максимальная:
4 864.06 RUB (60.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.64% (4 864.06 RUB)
По эквити:
34.95% (2 544.19 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPYrfd 41
AUDUSDrfd 22
NZDUSDrfd 9
EURUSDrfd 5
GBPUSDrfd 5
GBPAUDrfd 5
USDCADrfd 4
AUDNZDrfd 4
AUDCHFrfd 3
CHFJPYrfd 3
AUDCADrfd 2
#LKOH 1
#SBER 1
#TATN 1
#LCO 1
GBPNZDrfd 1
GBPJPYrfd 1
USDCHFrfd 1
USDCNYrfd 1
GBPCHFrfd 1
EURJPYrfd 1
EURCADrfd 1
CNYRUBrfd 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPYrfd -8
AUDUSDrfd -16
NZDUSDrfd -11
EURUSDrfd 16
GBPUSDrfd -7
GBPAUDrfd -7
USDCADrfd 14
AUDNZDrfd -2
AUDCHFrfd 9
CHFJPYrfd 5
AUDCADrfd -2
#LKOH 0
#SBER 0
#TATN 0
#LCO 0
GBPNZDrfd 6
GBPJPYrfd 8
USDCHFrfd -15
USDCNYrfd -1
GBPCHFrfd 6
EURJPYrfd -1
EURCADrfd 1
CNYRUBrfd -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPYrfd 49
AUDUSDrfd 298
NZDUSDrfd -808
EURUSDrfd 1.2K
GBPUSDrfd -498
GBPAUDrfd -828
USDCADrfd 1.5K
AUDNZDrfd -157
AUDCHFrfd 576
CHFJPYrfd 582
AUDCADrfd -222
#LKOH 125
#SBER 128
#TATN 12
#LCO 3
GBPNZDrfd 769
GBPJPYrfd 966
USDCHFrfd -894
USDCNYrfd -586
GBPCHFrfd 383
EURJPYrfd -117
EURCADrfd 104
CNYRUBrfd -798
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +623.73 RUB
Худший трейд: -1 345 RUB
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 036.76 RUB
Макс. убыток в серии: -3 562.16 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.15 21:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 20:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 08:39
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 13:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 13:08
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 13:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 12:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 09:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 08:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 06:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 00:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 23:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 20:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 19:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 18:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 17:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 12:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 06:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 06:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
