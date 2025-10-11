SignaleKategorien
Evgeniy Gaak

ZG

Evgeniy Gaak
0 Bewertungen
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -3%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
117
Gewinntrades:
77 (65.81%)
Verlusttrades:
40 (34.19%)
Bester Trade:
623.73 RUB
Schlechtester Trade:
-1 344.90 RUB
Bruttoprofit:
12 644.91 RUB (21 619 pips)
Bruttoverlust:
-12 900.80 RUB (19 521 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (1 036.76 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 273.84 RUB (7)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
99.71%
Max deposit load:
117.57%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.05
Long-Positionen:
63 (53.85%)
Short-Positionen:
54 (46.15%)
Profit-Faktor:
0.98
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.19 RUB
Durchschnittlicher Profit:
164.22 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-322.52 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-3 562.16 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 562.16 RUB (5)
Wachstum pro Monat :
-24.43%
Algo-Trading:
2%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 860.88 RUB
Maximaler:
4 864.06 RUB (60.78%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
48.64% (4 864.06 RUB)
Kapital:
34.95% (2 544.19 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPYrfd 42
AUDUSDrfd 22
NZDUSDrfd 9
EURUSDrfd 5
GBPUSDrfd 5
USDCADrfd 5
GBPAUDrfd 5
AUDNZDrfd 4
AUDCHFrfd 3
CHFJPYrfd 3
AUDCADrfd 2
#LKOH 1
#SBER 1
#TATN 1
#LCO 1
GBPNZDrfd 1
GBPJPYrfd 1
USDCHFrfd 1
USDCNYrfd 1
GBPCHFrfd 1
EURJPYrfd 1
EURCADrfd 1
CNYRUBrfd 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPYrfd -6
AUDUSDrfd -16
NZDUSDrfd -11
EURUSDrfd 16
GBPUSDrfd -7
USDCADrfd 14
GBPAUDrfd -7
AUDNZDrfd -2
AUDCHFrfd 9
CHFJPYrfd 5
AUDCADrfd -2
#LKOH 0
#SBER 0
#TATN 0
#LCO 0
GBPNZDrfd 6
GBPJPYrfd 8
USDCHFrfd -15
USDCNYrfd -1
GBPCHFrfd 6
EURJPYrfd -1
EURCADrfd 1
CNYRUBrfd -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPYrfd 295
AUDUSDrfd 298
NZDUSDrfd -808
EURUSDrfd 1.2K
GBPUSDrfd -498
USDCADrfd 1.6K
GBPAUDrfd -828
AUDNZDrfd -157
AUDCHFrfd 576
CHFJPYrfd 582
AUDCADrfd -222
#LKOH 125
#SBER 128
#TATN 12
#LCO 3
GBPNZDrfd 769
GBPJPYrfd 966
USDCHFrfd -894
USDCNYrfd -586
GBPCHFrfd 383
EURJPYrfd -117
EURCADrfd 104
CNYRUBrfd -798
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +623.73 RUB
Schlechtester Trade: -1 345 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 036.76 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 562.16 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

2025.12.29 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 23:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 21:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 20:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 08:39
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 13:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 13:08
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 13:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 12:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 09:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 08:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 06:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 00:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 23:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 20:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 19:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 18:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 17:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 12:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
ZG
30 USD pro Monat
-3%
0
0
USD
12K
RUB
12
2%
117
65%
100%
0.98
-2.19
RUB
49%
1:40
