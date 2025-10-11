SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / ZG
Evgeniy Gaak

ZG

Evgeniy Gaak
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
10 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (16.67%)
En iyi işlem:
571.86 RUB
En kötü işlem:
-277.32 RUB
Brüt kâr:
1 552.55 RUB (2 492 pips)
Brüt zarar:
-373.31 RUB (458 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (779.40 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
779.40 RUB (6)
Sharpe oranı:
0.46
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
38.60%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
4.25
Alış işlemleri:
5 (41.67%)
Satış işlemleri:
7 (58.33%)
Kâr faktörü:
4.16
Beklenen getiri:
98.27 RUB
Ortalama kâr:
155.26 RUB
Ortalama zarar:
-186.66 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-277.32 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-277.32 RUB (1)
Aylık büyüme:
23.58%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 RUB
Maksimum:
277.32 RUB (4.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 RUB)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDUSDrfd 3
EURUSDrfd 2
#LKOH 1
#SBER 1
#TATN 1
#LCO 1
GBPUSDrfd 1
AUDCHFrfd 1
GBPNZDrfd 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDUSDrfd 1
EURUSDrfd 13
#LKOH 0
#SBER 0
#TATN 0
#LCO 0
GBPUSDrfd -2
AUDCHFrfd 1
GBPNZDrfd 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDUSDrfd 89
EURUSDrfd 939
#LKOH 125
#SBER 128
#TATN 12
#LCO 3
GBPUSDrfd -118
AUDCHFrfd 87
GBPNZDrfd 769
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +571.86 RUB
En kötü işlem: -277 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +779.40 RUB
Maksimum ardışık zarar: -277.32 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
