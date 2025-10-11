- Büyüme
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
10 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (16.67%)
En iyi işlem:
571.86 RUB
En kötü işlem:
-277.32 RUB
Brüt kâr:
1 552.55 RUB (2 492 pips)
Brüt zarar:
-373.31 RUB (458 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (779.40 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
779.40 RUB (6)
Sharpe oranı:
0.46
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
38.60%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
4.25
Alış işlemleri:
5 (41.67%)
Satış işlemleri:
7 (58.33%)
Kâr faktörü:
4.16
Beklenen getiri:
98.27 RUB
Ortalama kâr:
155.26 RUB
Ortalama zarar:
-186.66 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-277.32 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-277.32 RUB (1)
Aylık büyüme:
23.58%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 RUB
Maksimum:
277.32 RUB (4.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 RUB)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 RUB)
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDUSDrfd
|3
|EURUSDrfd
|2
|#LKOH
|1
|#SBER
|1
|#TATN
|1
|#LCO
|1
|GBPUSDrfd
|1
|AUDCHFrfd
|1
|GBPNZDrfd
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDUSDrfd
|1
|EURUSDrfd
|13
|#LKOH
|0
|#SBER
|0
|#TATN
|0
|#LCO
|0
|GBPUSDrfd
|-2
|AUDCHFrfd
|1
|GBPNZDrfd
|6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDUSDrfd
|89
|EURUSDrfd
|939
|#LKOH
|125
|#SBER
|128
|#TATN
|12
|#LCO
|3
|GBPUSDrfd
|-118
|AUDCHFrfd
|87
|GBPNZDrfd
|769
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +571.86 RUB
En kötü işlem: -277 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +779.40 RUB
Maksimum ardışık zarar: -277.32 RUB
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
