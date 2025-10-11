- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
117
利益トレード:
77 (65.81%)
損失トレード:
40 (34.19%)
ベストトレード:
623.73 RUB
最悪のトレード:
-1 344.90 RUB
総利益:
12 644.91 RUB (21 619 pips)
総損失:
-12 900.80 RUB (19 521 pips)
最大連続の勝ち:
10 (1 036.76 RUB)
最大連続利益:
1 273.84 RUB (7)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
99.71%
最大入金額:
117.57%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.05
長いトレード:
63 (53.85%)
短いトレード:
54 (46.15%)
プロフィットファクター:
0.98
期待されたペイオフ:
-2.19 RUB
平均利益:
164.22 RUB
平均損失:
-322.52 RUB
最大連続の負け:
5 (-3 562.16 RUB)
最大連続損失:
-3 562.16 RUB (5)
月間成長:
-19.22%
アルゴリズム取引:
2%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 860.88 RUB
最大の:
4 864.06 RUB (60.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
48.64% (4 864.06 RUB)
エクイティによる:
34.95% (2 544.19 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPYrfd
|42
|AUDUSDrfd
|22
|NZDUSDrfd
|9
|EURUSDrfd
|5
|GBPUSDrfd
|5
|USDCADrfd
|5
|GBPAUDrfd
|5
|AUDNZDrfd
|4
|AUDCHFrfd
|3
|CHFJPYrfd
|3
|AUDCADrfd
|2
|#LKOH
|1
|#SBER
|1
|#TATN
|1
|#LCO
|1
|GBPNZDrfd
|1
|GBPJPYrfd
|1
|USDCHFrfd
|1
|USDCNYrfd
|1
|GBPCHFrfd
|1
|EURJPYrfd
|1
|EURCADrfd
|1
|CNYRUBrfd
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPYrfd
|-6
|AUDUSDrfd
|-16
|NZDUSDrfd
|-11
|EURUSDrfd
|16
|GBPUSDrfd
|-7
|USDCADrfd
|14
|GBPAUDrfd
|-7
|AUDNZDrfd
|-2
|AUDCHFrfd
|9
|CHFJPYrfd
|5
|AUDCADrfd
|-2
|#LKOH
|0
|#SBER
|0
|#TATN
|0
|#LCO
|0
|GBPNZDrfd
|6
|GBPJPYrfd
|8
|USDCHFrfd
|-15
|USDCNYrfd
|-1
|GBPCHFrfd
|6
|EURJPYrfd
|-1
|EURCADrfd
|1
|CNYRUBrfd
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPYrfd
|295
|AUDUSDrfd
|298
|NZDUSDrfd
|-808
|EURUSDrfd
|1.2K
|GBPUSDrfd
|-498
|USDCADrfd
|1.6K
|GBPAUDrfd
|-828
|AUDNZDrfd
|-157
|AUDCHFrfd
|576
|CHFJPYrfd
|582
|AUDCADrfd
|-222
|#LKOH
|125
|#SBER
|128
|#TATN
|12
|#LCO
|3
|GBPNZDrfd
|769
|GBPJPYrfd
|966
|USDCHFrfd
|-894
|USDCNYrfd
|-586
|GBPCHFrfd
|383
|EURJPYrfd
|-117
|EURCADrfd
|104
|CNYRUBrfd
|-798
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +623.73 RUB
最悪のトレード: -1 345 RUB
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +1 036.76 RUB
最大連続損失: -3 562.16 RUB
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-3%
0
0
USD
USD
12K
RUB
RUB
12
2%
117
65%
100%
0.98
-2.19
RUB
RUB
49%
1:40