Evgeniy Gaak

ZG

Evgeniy Gaak
レビュー0件
12週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -3%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
117
利益トレード:
77 (65.81%)
損失トレード:
40 (34.19%)
ベストトレード:
623.73 RUB
最悪のトレード:
-1 344.90 RUB
総利益:
12 644.91 RUB (21 619 pips)
総損失:
-12 900.80 RUB (19 521 pips)
最大連続の勝ち:
10 (1 036.76 RUB)
最大連続利益:
1 273.84 RUB (7)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
99.71%
最大入金額:
117.57%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.05
長いトレード:
63 (53.85%)
短いトレード:
54 (46.15%)
プロフィットファクター:
0.98
期待されたペイオフ:
-2.19 RUB
平均利益:
164.22 RUB
平均損失:
-322.52 RUB
最大連続の負け:
5 (-3 562.16 RUB)
最大連続損失:
-3 562.16 RUB (5)
月間成長:
-19.22%
アルゴリズム取引:
2%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 860.88 RUB
最大の:
4 864.06 RUB (60.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
48.64% (4 864.06 RUB)
エクイティによる:
34.95% (2 544.19 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPYrfd 42
AUDUSDrfd 22
NZDUSDrfd 9
EURUSDrfd 5
GBPUSDrfd 5
USDCADrfd 5
GBPAUDrfd 5
AUDNZDrfd 4
AUDCHFrfd 3
CHFJPYrfd 3
AUDCADrfd 2
#LKOH 1
#SBER 1
#TATN 1
#LCO 1
GBPNZDrfd 1
GBPJPYrfd 1
USDCHFrfd 1
USDCNYrfd 1
GBPCHFrfd 1
EURJPYrfd 1
EURCADrfd 1
CNYRUBrfd 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPYrfd -6
AUDUSDrfd -16
NZDUSDrfd -11
EURUSDrfd 16
GBPUSDrfd -7
USDCADrfd 14
GBPAUDrfd -7
AUDNZDrfd -2
AUDCHFrfd 9
CHFJPYrfd 5
AUDCADrfd -2
#LKOH 0
#SBER 0
#TATN 0
#LCO 0
GBPNZDrfd 6
GBPJPYrfd 8
USDCHFrfd -15
USDCNYrfd -1
GBPCHFrfd 6
EURJPYrfd -1
EURCADrfd 1
CNYRUBrfd -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPYrfd 295
AUDUSDrfd 298
NZDUSDrfd -808
EURUSDrfd 1.2K
GBPUSDrfd -498
USDCADrfd 1.6K
GBPAUDrfd -828
AUDNZDrfd -157
AUDCHFrfd 576
CHFJPYrfd 582
AUDCADrfd -222
#LKOH 125
#SBER 128
#TATN 12
#LCO 3
GBPNZDrfd 769
GBPJPYrfd 966
USDCHFrfd -894
USDCNYrfd -586
GBPCHFrfd 383
EURJPYrfd -117
EURCADrfd 104
CNYRUBrfd -798
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +623.73 RUB
最悪のトレード: -1 345 RUB
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +1 036.76 RUB
最大連続損失: -3 562.16 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.15 21:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 20:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 08:39
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 13:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 13:08
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 13:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 12:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 09:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 08:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 06:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 00:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 23:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 20:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 19:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 18:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 17:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 12:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 06:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 06:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
