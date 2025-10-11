SegnaliSezioni
Evgeniy Gaak

ZG

Evgeniy Gaak
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
10 (83.33%)
Loss Trade:
2 (16.67%)
Best Trade:
571.86 RUB
Worst Trade:
-277.32 RUB
Profitto lordo:
1 552.55 RUB (2 492 pips)
Perdita lorda:
-373.31 RUB (458 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (779.40 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
779.40 RUB (6)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
38.60%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
4.25
Long Trade:
5 (41.67%)
Short Trade:
7 (58.33%)
Fattore di profitto:
4.16
Profitto previsto:
98.27 RUB
Profitto medio:
155.26 RUB
Perdita media:
-186.66 RUB
Massime perdite consecutive:
1 (-277.32 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-277.32 RUB (1)
Crescita mensile:
23.58%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 RUB
Massimale:
277.32 RUB (4.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 RUB)
Per equità:
0.00% (0.00 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDUSDrfd 3
EURUSDrfd 2
#LKOH 1
#SBER 1
#TATN 1
#LCO 1
GBPUSDrfd 1
AUDCHFrfd 1
GBPNZDrfd 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDUSDrfd 1
EURUSDrfd 13
#LKOH 0
#SBER 0
#TATN 0
#LCO 0
GBPUSDrfd -2
AUDCHFrfd 1
GBPNZDrfd 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDUSDrfd 89
EURUSDrfd 939
#LKOH 125
#SBER 128
#TATN 12
#LCO 3
GBPUSDrfd -118
AUDCHFrfd 87
GBPNZDrfd 769
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +571.86 RUB
Worst Trade: -277 RUB
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +779.40 RUB
Massima perdita consecutiva: -277.32 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.10.11 12:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 12:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
