Trade:
12
Profit Trade:
10 (83.33%)
Loss Trade:
2 (16.67%)
Best Trade:
571.86 RUB
Worst Trade:
-277.32 RUB
Profitto lordo:
1 552.55 RUB (2 492 pips)
Perdita lorda:
-373.31 RUB (458 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (779.40 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
779.40 RUB (6)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
38.60%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
4.25
Long Trade:
5 (41.67%)
Short Trade:
7 (58.33%)
Fattore di profitto:
4.16
Profitto previsto:
98.27 RUB
Profitto medio:
155.26 RUB
Perdita media:
-186.66 RUB
Massime perdite consecutive:
1 (-277.32 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-277.32 RUB (1)
Crescita mensile:
23.58%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 RUB
Massimale:
277.32 RUB (4.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 RUB)
Per equità:
0.00% (0.00 RUB)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDUSDrfd
|3
|EURUSDrfd
|2
|#LKOH
|1
|#SBER
|1
|#TATN
|1
|#LCO
|1
|GBPUSDrfd
|1
|AUDCHFrfd
|1
|GBPNZDrfd
|1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDUSDrfd
|1
|EURUSDrfd
|13
|#LKOH
|0
|#SBER
|0
|#TATN
|0
|#LCO
|0
|GBPUSDrfd
|-2
|AUDCHFrfd
|1
|GBPNZDrfd
|6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDUSDrfd
|89
|EURUSDrfd
|939
|#LKOH
|125
|#SBER
|128
|#TATN
|12
|#LCO
|3
|GBPUSDrfd
|-118
|AUDCHFrfd
|87
|GBPNZDrfd
|769
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Best Trade: +571.86 RUB
Worst Trade: -277 RUB
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +779.40 RUB
Massima perdita consecutiva: -277.32 RUB
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
