- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
117
Negociações com lucro:
77 (65.81%)
Negociações com perda:
40 (34.19%)
Melhor negociação:
623.73 RUB
Pior negociação:
-1 344.90 RUB
Lucro bruto:
12 644.91 RUB (21 619 pips)
Perda bruta:
-12 900.80 RUB (19 521 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (1 036.76 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
1 273.84 RUB (7)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
99.71%
Depósito máximo carregado:
117.57%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.05
Negociações longas:
63 (53.85%)
Negociações curtas:
54 (46.15%)
Fator de lucro:
0.98
Valor esperado:
-2.19 RUB
Lucro médio:
164.22 RUB
Perda média:
-322.52 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-3 562.16 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-3 562.16 RUB (5)
Crescimento mensal:
-19.22%
Algotrading:
2%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 860.88 RUB
Máximo:
4 864.06 RUB (60.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
48.64% (4 864.06 RUB)
Pelo Capital Líquido:
34.95% (2 544.19 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPYrfd
|42
|AUDUSDrfd
|22
|NZDUSDrfd
|9
|EURUSDrfd
|5
|GBPUSDrfd
|5
|USDCADrfd
|5
|GBPAUDrfd
|5
|AUDNZDrfd
|4
|AUDCHFrfd
|3
|CHFJPYrfd
|3
|AUDCADrfd
|2
|#LKOH
|1
|#SBER
|1
|#TATN
|1
|#LCO
|1
|GBPNZDrfd
|1
|GBPJPYrfd
|1
|USDCHFrfd
|1
|USDCNYrfd
|1
|GBPCHFrfd
|1
|EURJPYrfd
|1
|EURCADrfd
|1
|CNYRUBrfd
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPYrfd
|-6
|AUDUSDrfd
|-16
|NZDUSDrfd
|-11
|EURUSDrfd
|16
|GBPUSDrfd
|-7
|USDCADrfd
|14
|GBPAUDrfd
|-7
|AUDNZDrfd
|-2
|AUDCHFrfd
|9
|CHFJPYrfd
|5
|AUDCADrfd
|-2
|#LKOH
|0
|#SBER
|0
|#TATN
|0
|#LCO
|0
|GBPNZDrfd
|6
|GBPJPYrfd
|8
|USDCHFrfd
|-15
|USDCNYrfd
|-1
|GBPCHFrfd
|6
|EURJPYrfd
|-1
|EURCADrfd
|1
|CNYRUBrfd
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPYrfd
|295
|AUDUSDrfd
|298
|NZDUSDrfd
|-808
|EURUSDrfd
|1.2K
|GBPUSDrfd
|-498
|USDCADrfd
|1.6K
|GBPAUDrfd
|-828
|AUDNZDrfd
|-157
|AUDCHFrfd
|576
|CHFJPYrfd
|582
|AUDCADrfd
|-222
|#LKOH
|125
|#SBER
|128
|#TATN
|12
|#LCO
|3
|GBPNZDrfd
|769
|GBPJPYrfd
|966
|USDCHFrfd
|-894
|USDCNYrfd
|-586
|GBPCHFrfd
|383
|EURJPYrfd
|-117
|EURCADrfd
|104
|CNYRUBrfd
|-798
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +623.73 RUB
Pior negociação: -1 345 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +1 036.76 RUB
Máxima perda consecutiva: -3 562.16 RUB
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-3%
0
0
USD
USD
12K
RUB
RUB
12
2%
117
65%
100%
0.98
-2.19
RUB
RUB
49%
1:40