Evgeniy Gaak

ZG

Evgeniy Gaak
0 comentarios
12 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -3%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
117
Transacciones Rentables:
77 (65.81%)
Transacciones Irrentables:
40 (34.19%)
Mejor transacción:
623.73 RUB
Peor transacción:
-1 344.90 RUB
Beneficio Bruto:
12 644.91 RUB (21 619 pips)
Pérdidas Brutas:
-12 900.80 RUB (19 521 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (1 036.76 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
1 273.84 RUB (7)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
99.71%
Carga máxima del depósito:
117.57%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.05
Transacciones Largas:
63 (53.85%)
Transacciones Cortas:
54 (46.15%)
Factor de Beneficio:
0.98
Beneficio Esperado:
-2.19 RUB
Beneficio medio:
164.22 RUB
Pérdidas medias:
-322.52 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-3 562.16 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 562.16 RUB (5)
Crecimiento al mes:
-19.22%
Trading algorítmico:
2%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 860.88 RUB
Máxima:
4 864.06 RUB (60.78%)
Reducción relativa:
De balance:
48.64% (4 864.06 RUB)
De fondos:
34.95% (2 544.19 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPYrfd 42
AUDUSDrfd 22
NZDUSDrfd 9
EURUSDrfd 5
GBPUSDrfd 5
USDCADrfd 5
GBPAUDrfd 5
AUDNZDrfd 4
AUDCHFrfd 3
CHFJPYrfd 3
AUDCADrfd 2
#LKOH 1
#SBER 1
#TATN 1
#LCO 1
GBPNZDrfd 1
GBPJPYrfd 1
USDCHFrfd 1
USDCNYrfd 1
GBPCHFrfd 1
EURJPYrfd 1
EURCADrfd 1
CNYRUBrfd 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPYrfd -6
AUDUSDrfd -16
NZDUSDrfd -11
EURUSDrfd 16
GBPUSDrfd -7
USDCADrfd 14
GBPAUDrfd -7
AUDNZDrfd -2
AUDCHFrfd 9
CHFJPYrfd 5
AUDCADrfd -2
#LKOH 0
#SBER 0
#TATN 0
#LCO 0
GBPNZDrfd 6
GBPJPYrfd 8
USDCHFrfd -15
USDCNYrfd -1
GBPCHFrfd 6
EURJPYrfd -1
EURCADrfd 1
CNYRUBrfd -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPYrfd 295
AUDUSDrfd 298
NZDUSDrfd -808
EURUSDrfd 1.2K
GBPUSDrfd -498
USDCADrfd 1.6K
GBPAUDrfd -828
AUDNZDrfd -157
AUDCHFrfd 576
CHFJPYrfd 582
AUDCADrfd -222
#LKOH 125
#SBER 128
#TATN 12
#LCO 3
GBPNZDrfd 769
GBPJPYrfd 966
USDCHFrfd -894
USDCNYrfd -586
GBPCHFrfd 383
EURJPYrfd -117
EURCADrfd 104
CNYRUBrfd -798
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +623.73 RUB
Peor transacción: -1 345 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +1 036.76 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -3 562.16 RUB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.15 21:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 20:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 08:39
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 13:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 13:08
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 13:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 12:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 09:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 08:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 06:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 00:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 23:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 20:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 19:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 18:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 17:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 12:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 06:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 06:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
