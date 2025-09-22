信号部分
信号 / MetaTrader 5 / GOGOLONGRUN
Wing Chiu Lui

GOGOLONGRUN

Wing Chiu Lui
可靠性
17
0 / 0 USD
增长自 2025 53%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
403
盈利交易:
300 (74.44%)
亏损交易:
103 (25.56%)
最好交易:
146.43 HKD
最差交易:
-132.31 HKD
毛利:
7 179.14 HKD (58 678 pips)
毛利亏损:
-3 085.52 HKD (35 629 pips)
最大连续赢利:
12 (400.96 HKD)
最大连续盈利:
400.96 HKD (12)
夏普比率:
0.33
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
21.26%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
56
平均持有时间:
3 天
采收率:
29.81
长期交易:
170 (42.18%)
短期交易:
233 (57.82%)
利润因子:
2.33
预期回报:
10.16 HKD
平均利润:
23.93 HKD
平均损失:
-29.96 HKD
最大连续失误:
3 (-31.18 HKD)
最大连续亏损:
-134.48 HKD (2)
每月增长:
10.08%
年度预测:
122.25%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
2.25 HKD
最大值:
137.31 HKD (1.19%)
相对跌幅:
结余:
1.19% (134.98 HKD)
净值:
41.45% (4 919.16 HKD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDCHF+ 130
USDCAD+ 73
EURUSD+ 63
NZDUSD+ 51
NZDCAD+ 43
GBPUSD+ 15
AUDCAD+ 11
EURGBP+ 7
AUDUSD+ 7
AUDNZD+ 3
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDCHF+ 166
USDCAD+ 54
EURUSD+ 165
NZDUSD+ 43
NZDCAD+ 32
GBPUSD+ 33
AUDCAD+ 23
EURGBP+ 5
AUDUSD+ 7
AUDNZD+ 3
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDCHF+ 6.6K
USDCAD+ -2.5K
EURUSD+ 5.8K
NZDUSD+ 1.6K
NZDCAD+ 2.4K
GBPUSD+ 3.4K
AUDCAD+ 3.5K
EURGBP+ 372
AUDUSD+ 789
AUDNZD+ 1.1K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +146.43 HKD
最差交易: -132 HKD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +400.96 HKD
最大连续亏损: -31.18 HKD

无数据

没有评论
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 17:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.22 14:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
