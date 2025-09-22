SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / GOGOLONGRUN
Wing Chiu Lui

GOGOLONGRUN

Wing Chiu Lui
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 54%
VantageInternational-Live 7
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
422
Gewinntrades:
313 (74.17%)
Verlusttrades:
109 (25.83%)
Bester Trade:
146.43 HKD
Schlechtester Trade:
-135.51 HKD
Bruttoprofit:
7 638.23 HKD (60 140 pips)
Bruttoverlust:
-3 461.31 HKD (38 745 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (400.96 HKD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
400.96 HKD (12)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
30.29%
Letzter Trade:
13 Minuten
Trades pro Woche:
39
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
24.00
Long-Positionen:
189 (44.79%)
Short-Positionen:
233 (55.21%)
Profit-Faktor:
2.21
Mathematische Gewinnerwartung:
9.90 HKD
Durchschnittlicher Profit:
24.40 HKD
Durchschnittlicher Verlust:
-31.76 HKD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-31.18 HKD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-174.03 HKD (2)
Wachstum pro Monat :
11.41%
Jahresprognose:
138.41%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.25 HKD
Maximaler:
174.03 HKD (1.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.45% (174.78 HKD)
Kapital:
49.02% (5 833.36 HKD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDCHF+ 147
USDCAD+ 75
EURUSD+ 63
NZDUSD+ 51
NZDCAD+ 43
GBPUSD+ 15
AUDCAD+ 11
EURGBP+ 7
AUDUSD+ 7
AUDNZD+ 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDCHF+ 188
USDCAD+ 43
EURUSD+ 165
NZDUSD+ 43
NZDCAD+ 32
GBPUSD+ 33
AUDCAD+ 23
EURGBP+ 5
AUDUSD+ 7
AUDNZD+ 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDCHF+ 6.1K
USDCAD+ -3.6K
EURUSD+ 5.8K
NZDUSD+ 1.6K
NZDCAD+ 2.4K
GBPUSD+ 3.4K
AUDCAD+ 3.5K
EURGBP+ 372
AUDUSD+ 789
AUDNZD+ 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +146.43 HKD
Schlechtester Trade: -136 HKD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +400.96 HKD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -31.18 HKD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 10:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 17:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.22 14:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
GOGOLONGRUN
30 USD pro Monat
54%
0
0
USD
12K
HKD
17
93%
422
74%
100%
2.20
9.90
HKD
49%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.