- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
412
利益トレード:
306 (74.27%)
損失トレード:
106 (25.73%)
ベストトレード:
146.43 HKD
最悪のトレード:
-135.51 HKD
総利益:
7 469.45 HKD (59 441 pips)
総損失:
-3 319.58 HKD (37 786 pips)
最大連続の勝ち:
12 (400.96 HKD)
最大連続利益:
400.96 HKD (12)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
30.29%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
44
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
23.85
長いトレード:
179 (43.45%)
短いトレード:
233 (56.55%)
プロフィットファクター:
2.25
期待されたペイオフ:
10.07 HKD
平均利益:
24.41 HKD
平均損失:
-31.32 HKD
最大連続の負け:
3 (-31.18 HKD)
最大連続損失:
-174.03 HKD (2)
月間成長:
10.63%
年間予想:
129.03%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.25 HKD
最大の:
174.03 HKD (1.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.45% (174.78 HKD)
エクイティによる:
49.02% (5 833.36 HKD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCHF+
|138
|USDCAD+
|74
|EURUSD+
|63
|NZDUSD+
|51
|NZDCAD+
|43
|GBPUSD+
|15
|AUDCAD+
|11
|EURGBP+
|7
|AUDUSD+
|7
|AUDNZD+
|3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCHF+
|191
|USDCAD+
|37
|EURUSD+
|165
|NZDUSD+
|43
|NZDCAD+
|32
|GBPUSD+
|33
|AUDCAD+
|23
|EURGBP+
|5
|AUDUSD+
|7
|AUDNZD+
|3
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCHF+
|6.4K
|USDCAD+
|-3.7K
|EURUSD+
|5.8K
|NZDUSD+
|1.6K
|NZDCAD+
|2.4K
|GBPUSD+
|3.4K
|AUDCAD+
|3.5K
|EURGBP+
|372
|AUDUSD+
|789
|AUDNZD+
|1.1K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +146.43 HKD
最悪のトレード: -136 HKD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +400.96 HKD
最大連続損失: -31.18 HKD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
