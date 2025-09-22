シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / GOGOLONGRUN
Wing Chiu Lui

GOGOLONGRUN

Wing Chiu Lui
レビュー0件
信頼性
17週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 54%
VantageInternational-Live 7
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
412
利益トレード:
306 (74.27%)
損失トレード:
106 (25.73%)
ベストトレード:
146.43 HKD
最悪のトレード:
-135.51 HKD
総利益:
7 469.45 HKD (59 441 pips)
総損失:
-3 319.58 HKD (37 786 pips)
最大連続の勝ち:
12 (400.96 HKD)
最大連続利益:
400.96 HKD (12)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
30.29%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
44
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
23.85
長いトレード:
179 (43.45%)
短いトレード:
233 (56.55%)
プロフィットファクター:
2.25
期待されたペイオフ:
10.07 HKD
平均利益:
24.41 HKD
平均損失:
-31.32 HKD
最大連続の負け:
3 (-31.18 HKD)
最大連続損失:
-174.03 HKD (2)
月間成長:
10.63%
年間予想:
129.03%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.25 HKD
最大の:
174.03 HKD (1.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.45% (174.78 HKD)
エクイティによる:
49.02% (5 833.36 HKD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDCHF+ 138
USDCAD+ 74
EURUSD+ 63
NZDUSD+ 51
NZDCAD+ 43
GBPUSD+ 15
AUDCAD+ 11
EURGBP+ 7
AUDUSD+ 7
AUDNZD+ 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDCHF+ 191
USDCAD+ 37
EURUSD+ 165
NZDUSD+ 43
NZDCAD+ 32
GBPUSD+ 33
AUDCAD+ 23
EURGBP+ 5
AUDUSD+ 7
AUDNZD+ 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDCHF+ 6.4K
USDCAD+ -3.7K
EURUSD+ 5.8K
NZDUSD+ 1.6K
NZDCAD+ 2.4K
GBPUSD+ 3.4K
AUDCAD+ 3.5K
EURGBP+ 372
AUDUSD+ 789
AUDNZD+ 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +146.43 HKD
最悪のトレード: -136 HKD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +400.96 HKD
最大連続損失: -31.18 HKD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 17:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.22 14:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録