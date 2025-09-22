SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / GOGOLONGRUN
Wing Chiu Lui

GOGOLONGRUN

Wing Chiu Lui
0 comentários
Confiabilidade
17 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 54%
VantageInternational-Live 7
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
412
Negociações com lucro:
306 (74.27%)
Negociações com perda:
106 (25.73%)
Melhor negociação:
146.43 HKD
Pior negociação:
-135.51 HKD
Lucro bruto:
7 469.45 HKD (59 441 pips)
Perda bruta:
-3 319.58 HKD (37 786 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (400.96 HKD)
Máximo lucro consecutivo:
400.96 HKD (12)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
30.29%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
44
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
23.85
Negociações longas:
179 (43.45%)
Negociações curtas:
233 (56.55%)
Fator de lucro:
2.25
Valor esperado:
10.07 HKD
Lucro médio:
24.41 HKD
Perda média:
-31.32 HKD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-31.18 HKD)
Máxima perda consecutiva:
-174.03 HKD (2)
Crescimento mensal:
10.63%
Previsão anual:
129.03%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.25 HKD
Máximo:
174.03 HKD (1.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.45% (174.78 HKD)
Pelo Capital Líquido:
49.02% (5 833.36 HKD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDCHF+ 138
USDCAD+ 74
EURUSD+ 63
NZDUSD+ 51
NZDCAD+ 43
GBPUSD+ 15
AUDCAD+ 11
EURGBP+ 7
AUDUSD+ 7
AUDNZD+ 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDCHF+ 191
USDCAD+ 37
EURUSD+ 165
NZDUSD+ 43
NZDCAD+ 32
GBPUSD+ 33
AUDCAD+ 23
EURGBP+ 5
AUDUSD+ 7
AUDNZD+ 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDCHF+ 6.4K
USDCAD+ -3.7K
EURUSD+ 5.8K
NZDUSD+ 1.6K
NZDCAD+ 2.4K
GBPUSD+ 3.4K
AUDCAD+ 3.5K
EURGBP+ 372
AUDUSD+ 789
AUDNZD+ 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +146.43 HKD
Pior negociação: -136 HKD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +400.96 HKD
Máxima perda consecutiva: -31.18 HKD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 17:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.22 14:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar