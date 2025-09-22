- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
412
Negociações com lucro:
306 (74.27%)
Negociações com perda:
106 (25.73%)
Melhor negociação:
146.43 HKD
Pior negociação:
-135.51 HKD
Lucro bruto:
7 469.45 HKD (59 441 pips)
Perda bruta:
-3 319.58 HKD (37 786 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (400.96 HKD)
Máximo lucro consecutivo:
400.96 HKD (12)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
30.29%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
44
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
23.85
Negociações longas:
179 (43.45%)
Negociações curtas:
233 (56.55%)
Fator de lucro:
2.25
Valor esperado:
10.07 HKD
Lucro médio:
24.41 HKD
Perda média:
-31.32 HKD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-31.18 HKD)
Máxima perda consecutiva:
-174.03 HKD (2)
Crescimento mensal:
10.63%
Previsão anual:
129.03%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.25 HKD
Máximo:
174.03 HKD (1.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.45% (174.78 HKD)
Pelo Capital Líquido:
49.02% (5 833.36 HKD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDCHF+
|138
|USDCAD+
|74
|EURUSD+
|63
|NZDUSD+
|51
|NZDCAD+
|43
|GBPUSD+
|15
|AUDCAD+
|11
|EURGBP+
|7
|AUDUSD+
|7
|AUDNZD+
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDCHF+
|191
|USDCAD+
|37
|EURUSD+
|165
|NZDUSD+
|43
|NZDCAD+
|32
|GBPUSD+
|33
|AUDCAD+
|23
|EURGBP+
|5
|AUDUSD+
|7
|AUDNZD+
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDCHF+
|6.4K
|USDCAD+
|-3.7K
|EURUSD+
|5.8K
|NZDUSD+
|1.6K
|NZDCAD+
|2.4K
|GBPUSD+
|3.4K
|AUDCAD+
|3.5K
|EURGBP+
|372
|AUDUSD+
|789
|AUDNZD+
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +146.43 HKD
Pior negociação: -136 HKD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +400.96 HKD
Máxima perda consecutiva: -31.18 HKD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem comentários