시그널 / MetaTrader 5 / GOGOLONGRUN
Wing Chiu Lui

GOGOLONGRUN

Wing Chiu Lui
0 리뷰
안정성
19
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 59%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
499
이익 거래:
368 (73.74%)
손실 거래:
131 (26.25%)
최고의 거래:
146.43 HKD
최악의 거래:
-166.90 HKD
총 수익:
9 346.15 HKD (68 107 pips)
총 손실:
-4 761.93 HKD (49 199 pips)
연속 최대 이익:
12 (400.96 HKD)
연속 최대 이익:
400.96 HKD (12)
샤프 비율:
0.27
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
30.29%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
58
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
21.77
롱(주식매수):
252 (50.50%)
숏(주식차입매도):
247 (49.50%)
수익 요인:
1.96
기대수익:
9.19 HKD
평균 이익:
25.40 HKD
평균 손실:
-36.35 HKD
연속 최대 손실:
3 (-31.18 HKD)
연속 최대 손실:
-174.03 HKD (2)
월별 성장률:
13.06%
연간 예측:
158.45%
Algo 트레이딩:
90%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.25 HKD
최대한의:
210.59 HKD (1.72%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.74% (213.09 HKD)
자본금별:
49.02% (5 833.36 HKD)

배포

심볼 Sell Buy
USDCHF+ 166
USDCAD+ 120
EURUSD+ 63
NZDUSD+ 51
NZDCAD+ 43
GBPUSD+ 25
AUDCAD+ 11
EURGBP+ 7
AUDUSD+ 7
AUDNZD+ 4
XAUUSD+ 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDCHF+ 243
USDCAD+ 19
EURUSD+ 165
NZDUSD+ 43
NZDCAD+ 32
GBPUSD+ 50
AUDCAD+ 23
EURGBP+ 5
AUDUSD+ 7
AUDNZD+ 3
XAUUSD+ 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDCHF+ 7.6K
USDCAD+ -7.7K
EURUSD+ 5.8K
NZDUSD+ 1.6K
NZDCAD+ 2.4K
GBPUSD+ 3.4K
AUDCAD+ 3.5K
EURGBP+ 372
AUDUSD+ 789
AUDNZD+ 1.1K
XAUUSD+ 104
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +146.43 HKD
최악의 거래: -167 HKD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +400.96 HKD
연속 최대 손실: -31.18 HKD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 10:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 17:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.22 14:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.