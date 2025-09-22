- 자본
트레이드:
499
이익 거래:
368 (73.74%)
손실 거래:
131 (26.25%)
최고의 거래:
146.43 HKD
최악의 거래:
-166.90 HKD
총 수익:
9 346.15 HKD (68 107 pips)
총 손실:
-4 761.93 HKD (49 199 pips)
연속 최대 이익:
12 (400.96 HKD)
연속 최대 이익:
400.96 HKD (12)
샤프 비율:
0.27
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
30.29%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
58
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
21.77
롱(주식매수):
252 (50.50%)
숏(주식차입매도):
247 (49.50%)
수익 요인:
1.96
기대수익:
9.19 HKD
평균 이익:
25.40 HKD
평균 손실:
-36.35 HKD
연속 최대 손실:
3 (-31.18 HKD)
연속 최대 손실:
-174.03 HKD (2)
월별 성장률:
13.06%
연간 예측:
158.45%
Algo 트레이딩:
90%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.25 HKD
최대한의:
210.59 HKD (1.72%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.74% (213.09 HKD)
자본금별:
49.02% (5 833.36 HKD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDCHF+
|166
|USDCAD+
|120
|EURUSD+
|63
|NZDUSD+
|51
|NZDCAD+
|43
|GBPUSD+
|25
|AUDCAD+
|11
|EURGBP+
|7
|AUDUSD+
|7
|AUDNZD+
|4
|XAUUSD+
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDCHF+
|243
|USDCAD+
|19
|EURUSD+
|165
|NZDUSD+
|43
|NZDCAD+
|32
|GBPUSD+
|50
|AUDCAD+
|23
|EURGBP+
|5
|AUDUSD+
|7
|AUDNZD+
|3
|XAUUSD+
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDCHF+
|7.6K
|USDCAD+
|-7.7K
|EURUSD+
|5.8K
|NZDUSD+
|1.6K
|NZDCAD+
|2.4K
|GBPUSD+
|3.4K
|AUDCAD+
|3.5K
|EURGBP+
|372
|AUDUSD+
|789
|AUDNZD+
|1.1K
|XAUUSD+
|104
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +146.43 HKD
최악의 거래: -167 HKD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +400.96 HKD
연속 최대 손실: -31.18 HKD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
59%
0
0
USD
USD
12K
HKD
HKD
19
90%
499
73%
100%
1.96
9.19
HKD
HKD
49%
1:500