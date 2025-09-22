SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / GOGOLONGRUN
Wing Chiu Lui

GOGOLONGRUN

Wing Chiu Lui
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 21%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
87
Profit Trade:
68 (78.16%)
Loss Trade:
19 (21.84%)
Best Trade:
146.43 HKD
Worst Trade:
-83.93 HKD
Profitto lordo:
2 127.21 HKD (15 792 pips)
Perdita lorda:
-511.81 HKD (5 458 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (400.96 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
400.96 HKD (12)
Indice di Sharpe:
0.51
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.22%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
18.84
Long Trade:
11 (12.64%)
Short Trade:
76 (87.36%)
Fattore di profitto:
4.16
Profitto previsto:
18.57 HKD
Profitto medio:
31.28 HKD
Perdita media:
-26.94 HKD
Massime perdite consecutive:
2 (-11.72 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-83.93 HKD (1)
Crescita mensile:
20.74%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.25 HKD
Massimale:
85.73 HKD (1.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.05% (85.73 HKD)
Per equità:
0.96% (90.01 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD+ 53
USDCHF+ 14
USDCAD+ 11
NZDCAD+ 3
AUDCAD+ 3
GBPUSD+ 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD+ 142
USDCHF+ 30
USDCAD+ 5
NZDCAD+ 9
AUDCAD+ 3
GBPUSD+ 20
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD+ 3.4K
USDCHF+ 2.4K
USDCAD+ 781
NZDCAD+ 1.3K
AUDCAD+ 478
GBPUSD+ 2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +146.43 HKD
Worst Trade: -84 HKD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +400.96 HKD
Massima perdita consecutiva: -11.72 HKD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.22 14:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
