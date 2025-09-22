SinyallerBölümler
Wing Chiu Lui

GOGOLONGRUN

Wing Chiu Lui
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 21%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
87
Kârla kapanan işlemler:
68 (78.16%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (21.84%)
En iyi işlem:
146.43 HKD
En kötü işlem:
-83.93 HKD
Brüt kâr:
2 127.21 HKD (15 792 pips)
Brüt zarar:
-511.81 HKD (5 458 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (400.96 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
400.96 HKD (12)
Sharpe oranı:
0.51
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.22%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
18.84
Alış işlemleri:
11 (12.64%)
Satış işlemleri:
76 (87.36%)
Kâr faktörü:
4.16
Beklenen getiri:
18.57 HKD
Ortalama kâr:
31.28 HKD
Ortalama zarar:
-26.94 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-11.72 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-83.93 HKD (1)
Aylık büyüme:
20.74%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.25 HKD
Maksimum:
85.73 HKD (1.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.05% (85.73 HKD)
Varlığa göre:
0.96% (90.01 HKD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD+ 53
USDCHF+ 14
USDCAD+ 11
NZDCAD+ 3
AUDCAD+ 3
GBPUSD+ 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD+ 142
USDCHF+ 30
USDCAD+ 5
NZDCAD+ 9
AUDCAD+ 3
GBPUSD+ 20
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD+ 3.4K
USDCHF+ 2.4K
USDCAD+ 781
NZDCAD+ 1.3K
AUDCAD+ 478
GBPUSD+ 2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +146.43 HKD
En kötü işlem: -84 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +400.96 HKD
Maksimum ardışık zarar: -11.72 HKD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.22 14:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
