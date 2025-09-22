- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
403
Прибыльных трейдов:
300 (74.44%)
Убыточных трейдов:
103 (25.56%)
Лучший трейд:
146.43 HKD
Худший трейд:
-132.31 HKD
Общая прибыль:
7 179.14 HKD (58 678 pips)
Общий убыток:
-3 084.77 HKD (35 629 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (400.96 HKD)
Макс. прибыль в серии:
400.96 HKD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
21.26%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
78
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
29.82
Длинных трейдов:
170 (42.18%)
Коротких трейдов:
233 (57.82%)
Профит фактор:
2.33
Мат. ожидание:
10.16 HKD
Средняя прибыль:
23.93 HKD
Средний убыток:
-29.95 HKD
Макс. серия проигрышей:
3 (-31.18 HKD)
Макс. убыток в серии:
-134.48 HKD (2)
Прирост в месяц:
10.54%
Годовой прогноз:
127.90%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.25 HKD
Максимальная:
137.31 HKD (1.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.19% (134.98 HKD)
По эквити:
41.45% (4 919.16 HKD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCHF+
|130
|USDCAD+
|73
|EURUSD+
|63
|NZDUSD+
|51
|NZDCAD+
|43
|GBPUSD+
|15
|AUDCAD+
|11
|EURGBP+
|7
|AUDUSD+
|7
|AUDNZD+
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCHF+
|166
|USDCAD+
|54
|EURUSD+
|165
|NZDUSD+
|43
|NZDCAD+
|32
|GBPUSD+
|33
|AUDCAD+
|23
|EURGBP+
|5
|AUDUSD+
|7
|AUDNZD+
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCHF+
|6.6K
|USDCAD+
|-2.5K
|EURUSD+
|5.8K
|NZDUSD+
|1.6K
|NZDCAD+
|2.4K
|GBPUSD+
|3.4K
|AUDCAD+
|3.5K
|EURGBP+
|372
|AUDUSD+
|789
|AUDNZD+
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +146.43 HKD
Худший трейд: -132 HKD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +400.96 HKD
Макс. убыток в серии: -31.18 HKD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
