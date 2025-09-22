СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / GOGOLONGRUN
Wing Chiu Lui

GOGOLONGRUN

Wing Chiu Lui
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 53%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
403
Прибыльных трейдов:
300 (74.44%)
Убыточных трейдов:
103 (25.56%)
Лучший трейд:
146.43 HKD
Худший трейд:
-132.31 HKD
Общая прибыль:
7 179.14 HKD (58 678 pips)
Общий убыток:
-3 084.77 HKD (35 629 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (400.96 HKD)
Макс. прибыль в серии:
400.96 HKD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
21.26%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
78
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
29.82
Длинных трейдов:
170 (42.18%)
Коротких трейдов:
233 (57.82%)
Профит фактор:
2.33
Мат. ожидание:
10.16 HKD
Средняя прибыль:
23.93 HKD
Средний убыток:
-29.95 HKD
Макс. серия проигрышей:
3 (-31.18 HKD)
Макс. убыток в серии:
-134.48 HKD (2)
Прирост в месяц:
10.54%
Годовой прогноз:
127.90%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.25 HKD
Максимальная:
137.31 HKD (1.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.19% (134.98 HKD)
По эквити:
41.45% (4 919.16 HKD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCHF+ 130
USDCAD+ 73
EURUSD+ 63
NZDUSD+ 51
NZDCAD+ 43
GBPUSD+ 15
AUDCAD+ 11
EURGBP+ 7
AUDUSD+ 7
AUDNZD+ 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCHF+ 166
USDCAD+ 54
EURUSD+ 165
NZDUSD+ 43
NZDCAD+ 32
GBPUSD+ 33
AUDCAD+ 23
EURGBP+ 5
AUDUSD+ 7
AUDNZD+ 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCHF+ 6.6K
USDCAD+ -2.5K
EURUSD+ 5.8K
NZDUSD+ 1.6K
NZDCAD+ 2.4K
GBPUSD+ 3.4K
AUDCAD+ 3.5K
EURGBP+ 372
AUDUSD+ 789
AUDNZD+ 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +146.43 HKD
Худший трейд: -132 HKD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +400.96 HKD
Макс. убыток в серии: -31.18 HKD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 17:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.22 14:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
