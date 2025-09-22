- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
412
Transacciones Rentables:
306 (74.27%)
Transacciones Irrentables:
106 (25.73%)
Mejor transacción:
146.43 HKD
Peor transacción:
-135.51 HKD
Beneficio Bruto:
7 469.45 HKD (59 441 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 319.58 HKD (37 786 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (400.96 HKD)
Beneficio máximo consecutivo:
400.96 HKD (12)
Ratio de Sharpe:
0.32
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
30.29%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
44
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
23.85
Transacciones Largas:
179 (43.45%)
Transacciones Cortas:
233 (56.55%)
Factor de Beneficio:
2.25
Beneficio Esperado:
10.07 HKD
Beneficio medio:
24.41 HKD
Pérdidas medias:
-31.32 HKD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-31.18 HKD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-174.03 HKD (2)
Crecimiento al mes:
10.63%
Pronóstico anual:
129.03%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.25 HKD
Máxima:
174.03 HKD (1.45%)
Reducción relativa:
De balance:
1.45% (174.78 HKD)
De fondos:
49.02% (5 833.36 HKD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDCHF+
|138
|USDCAD+
|74
|EURUSD+
|63
|NZDUSD+
|51
|NZDCAD+
|43
|GBPUSD+
|15
|AUDCAD+
|11
|EURGBP+
|7
|AUDUSD+
|7
|AUDNZD+
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDCHF+
|191
|USDCAD+
|37
|EURUSD+
|165
|NZDUSD+
|43
|NZDCAD+
|32
|GBPUSD+
|33
|AUDCAD+
|23
|EURGBP+
|5
|AUDUSD+
|7
|AUDNZD+
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDCHF+
|6.4K
|USDCAD+
|-3.7K
|EURUSD+
|5.8K
|NZDUSD+
|1.6K
|NZDCAD+
|2.4K
|GBPUSD+
|3.4K
|AUDCAD+
|3.5K
|EURGBP+
|372
|AUDUSD+
|789
|AUDNZD+
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +146.43 HKD
Peor transacción: -136 HKD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +400.96 HKD
Pérdidas máximas consecutivas: -31.18 HKD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios