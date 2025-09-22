SeñalesSecciones
Wing Chiu Lui

GOGOLONGRUN

Wing Chiu Lui
0 comentarios
Fiabilidad
17 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 54%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
412
Transacciones Rentables:
306 (74.27%)
Transacciones Irrentables:
106 (25.73%)
Mejor transacción:
146.43 HKD
Peor transacción:
-135.51 HKD
Beneficio Bruto:
7 469.45 HKD (59 441 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 319.58 HKD (37 786 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (400.96 HKD)
Beneficio máximo consecutivo:
400.96 HKD (12)
Ratio de Sharpe:
0.32
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
30.29%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
44
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
23.85
Transacciones Largas:
179 (43.45%)
Transacciones Cortas:
233 (56.55%)
Factor de Beneficio:
2.25
Beneficio Esperado:
10.07 HKD
Beneficio medio:
24.41 HKD
Pérdidas medias:
-31.32 HKD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-31.18 HKD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-174.03 HKD (2)
Crecimiento al mes:
10.63%
Pronóstico anual:
129.03%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.25 HKD
Máxima:
174.03 HKD (1.45%)
Reducción relativa:
De balance:
1.45% (174.78 HKD)
De fondos:
49.02% (5 833.36 HKD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDCHF+ 138
USDCAD+ 74
EURUSD+ 63
NZDUSD+ 51
NZDCAD+ 43
GBPUSD+ 15
AUDCAD+ 11
EURGBP+ 7
AUDUSD+ 7
AUDNZD+ 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDCHF+ 191
USDCAD+ 37
EURUSD+ 165
NZDUSD+ 43
NZDCAD+ 32
GBPUSD+ 33
AUDCAD+ 23
EURGBP+ 5
AUDUSD+ 7
AUDNZD+ 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDCHF+ 6.4K
USDCAD+ -3.7K
EURUSD+ 5.8K
NZDUSD+ 1.6K
NZDCAD+ 2.4K
GBPUSD+ 3.4K
AUDCAD+ 3.5K
EURGBP+ 372
AUDUSD+ 789
AUDNZD+ 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +146.43 HKD
Peor transacción: -136 HKD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +400.96 HKD
Pérdidas máximas consecutivas: -31.18 HKD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.23 19:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 17:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.22 14:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
