- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
448
盈利交易:
372 (83.03%)
亏损交易:
76 (16.96%)
最好交易:
518.76 USD
最差交易:
-834.35 USD
毛利:
7 929.96 USD (261 421 pips)
毛利亏损:
-2 910.86 USD (76 454 pips)
最大连续赢利:
44 (750.31 USD)
最大连续盈利:
750.31 USD (44)
夏普比率:
0.04
交易活动:
98.80%
最大入金加载:
49.99%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
86
平均持有时间:
3 天
采收率:
3.48
长期交易:
288 (64.29%)
短期交易:
160 (35.71%)
利润因子:
2.72
预期回报:
11.20 USD
平均利润:
21.32 USD
平均损失:
-38.30 USD
最大连续失误:
5 (-186.28 USD)
最大连续亏损:
-1 443.29 USD (4)
每月增长:
78.46%
年度预测:
951.93%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
976.00 USD
最大值:
1 443.29 USD (123.64%)
相对跌幅:
结余:
59.79% (1 443.29 USD)
净值:
67.55% (1 586.31 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY+
|97
|XAUUSD+
|72
|EURUSD+
|60
|GBPUSD+
|50
|AUDUSD+
|47
|USDCHF+
|26
|USDCAD+
|21
|GBPJPY+
|18
|EURJPY+
|16
|AUDJPY+
|12
|GBPCHF+
|12
|EURCHF+
|12
|HK50ft.r
|5
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY+
|1.2K
|XAUUSD+
|288
|EURUSD+
|451
|GBPUSD+
|932
|AUDUSD+
|532
|USDCHF+
|288
|USDCAD+
|255
|GBPJPY+
|132
|EURJPY+
|150
|AUDJPY+
|117
|GBPCHF+
|138
|EURCHF+
|98
|HK50ft.r
|392
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY+
|40K
|XAUUSD+
|-22K
|EURUSD+
|19K
|GBPUSD+
|6K
|AUDUSD+
|8K
|USDCHF+
|7.3K
|USDCAD+
|5.2K
|GBPJPY+
|6.2K
|EURJPY+
|11K
|AUDJPY+
|6.4K
|GBPCHF+
|4K
|EURCHF+
|1.5K
|HK50ft.r
|93K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +518.76 USD
最差交易: -834 USD
最大连续赢利: 44
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +750.31 USD
最大连续亏损: -186.28 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
453%
0
0
USD
USD
4.2K
USD
USD
17
100%
448
83%
99%
2.72
11.20
USD
USD
68%
1:500