信号部分
信号 / MetaTrader 4 / EA Only
Wai Hang Leung

EA Only

Wai Hang Leung
0条评论
可靠性
17
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 453%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
448
盈利交易:
372 (83.03%)
亏损交易:
76 (16.96%)
最好交易:
518.76 USD
最差交易:
-834.35 USD
毛利:
7 929.96 USD (261 421 pips)
毛利亏损:
-2 910.86 USD (76 454 pips)
最大连续赢利:
44 (750.31 USD)
最大连续盈利:
750.31 USD (44)
夏普比率:
0.04
交易活动:
98.80%
最大入金加载:
49.99%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
86
平均持有时间:
3 天
采收率:
3.48
长期交易:
288 (64.29%)
短期交易:
160 (35.71%)
利润因子:
2.72
预期回报:
11.20 USD
平均利润:
21.32 USD
平均损失:
-38.30 USD
最大连续失误:
5 (-186.28 USD)
最大连续亏损:
-1 443.29 USD (4)
每月增长:
78.46%
年度预测:
951.93%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
976.00 USD
最大值:
1 443.29 USD (123.64%)
相对跌幅:
结余:
59.79% (1 443.29 USD)
净值:
67.55% (1 586.31 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY+ 97
XAUUSD+ 72
EURUSD+ 60
GBPUSD+ 50
AUDUSD+ 47
USDCHF+ 26
USDCAD+ 21
GBPJPY+ 18
EURJPY+ 16
AUDJPY+ 12
GBPCHF+ 12
EURCHF+ 12
HK50ft.r 5
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY+ 1.2K
XAUUSD+ 288
EURUSD+ 451
GBPUSD+ 932
AUDUSD+ 532
USDCHF+ 288
USDCAD+ 255
GBPJPY+ 132
EURJPY+ 150
AUDJPY+ 117
GBPCHF+ 138
EURCHF+ 98
HK50ft.r 392
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY+ 40K
XAUUSD+ -22K
EURUSD+ 19K
GBPUSD+ 6K
AUDUSD+ 8K
USDCHF+ 7.3K
USDCAD+ 5.2K
GBPJPY+ 6.2K
EURJPY+ 11K
AUDJPY+ 6.4K
GBPCHF+ 4K
EURCHF+ 1.5K
HK50ft.r 93K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +518.76 USD
最差交易: -834 USD
最大连续赢利: 44
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +750.31 USD
最大连续亏损: -186.28 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 11:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 10:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 06:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 09:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 04:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 07:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 19:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.11.25 08:01
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 13:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 09:05
Share of days for 80% of growth is too low
