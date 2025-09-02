SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EA Only
Wai Hang Leung

EA Only

Wai Hang Leung
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -33%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
91
Kârla kapanan işlemler:
75 (82.41%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (17.58%)
En iyi işlem:
37.44 USD
En kötü işlem:
-834.35 USD
Brüt kâr:
698.42 USD (26 990 pips)
Brüt zarar:
-1 637.37 USD (42 122 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (151.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
169.33 USD (19)
Sharpe oranı:
-0.12
Alım-satım etkinliği:
95.79%
Maks. mevduat yükü:
49.99%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.65
Alış işlemleri:
42 (46.15%)
Satış işlemleri:
49 (53.85%)
Kâr faktörü:
0.43
Beklenen getiri:
-10.32 USD
Ortalama kâr:
9.31 USD
Ortalama zarar:
-102.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 443.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 443.29 USD (4)
Aylık büyüme:
-32.93%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
976.00 USD
Maksimum:
1 443.29 USD (123.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
59.79% (1 443.29 USD)
Varlığa göre:
67.55% (1 586.31 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY+ 20
EURUSD+ 19
GBPUSD+ 15
AUDUSD+ 11
USDCHF+ 8
USDCAD+ 8
XAUUSD+ 8
EURJPY+ 1
AUDJPY+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY+ 122
EURUSD+ 134
GBPUSD+ 133
AUDUSD+ 92
USDCHF+ 79
USDCAD+ 46
XAUUSD+ -1.6K
EURJPY+ 8
AUDJPY+ 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY+ 4.6K
EURUSD+ 6.2K
GBPUSD+ 4K
AUDUSD+ 2.6K
USDCHF+ 2.6K
USDCAD+ 3.2K
XAUUSD+ -39K
EURJPY+ 579
AUDJPY+ 394
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +37.44 USD
En kötü işlem: -834 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +151.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 443.29 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EA Only
Ayda 50 USD
-33%
0
0
USD
1K
USD
5
100%
91
82%
96%
0.42
-10.32
USD
68%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.