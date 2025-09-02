СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / EA Only
Wai Hang Leung

EA Only

Wai Hang Leung
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 440%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
434
Прибыльных трейдов:
363 (83.64%)
Убыточных трейдов:
71 (16.36%)
Лучший трейд:
518.76 USD
Худший трейд:
-834.35 USD
Общая прибыль:
7 816.86 USD (257 803 pips)
Общий убыток:
-2 892.88 USD (74 931 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (750.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
750.31 USD (44)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
98.80%
Макс. загрузка депозита:
49.99%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
103
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
3.41
Длинных трейдов:
274 (63.13%)
Коротких трейдов:
160 (36.87%)
Профит фактор:
2.70
Мат. ожидание:
11.35 USD
Средняя прибыль:
21.53 USD
Средний убыток:
-40.74 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-186.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 443.29 USD (4)
Прирост в месяц:
76.01%
Годовой прогноз:
922.25%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
976.00 USD
Максимальная:
1 443.29 USD (123.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.79% (1 443.29 USD)
По эквити:
67.55% (1 586.31 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY+ 83
XAUUSD+ 72
EURUSD+ 60
GBPUSD+ 50
AUDUSD+ 47
USDCHF+ 26
USDCAD+ 21
GBPJPY+ 18
EURJPY+ 16
AUDJPY+ 12
GBPCHF+ 12
EURCHF+ 12
HK50ft.r 5
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY+ 1.2K
XAUUSD+ 288
EURUSD+ 451
GBPUSD+ 932
AUDUSD+ 532
USDCHF+ 288
USDCAD+ 255
GBPJPY+ 132
EURJPY+ 150
AUDJPY+ 117
GBPCHF+ 138
EURCHF+ 98
HK50ft.r 392
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY+ 38K
XAUUSD+ -22K
EURUSD+ 19K
GBPUSD+ 6K
AUDUSD+ 8K
USDCHF+ 7.3K
USDCAD+ 5.2K
GBPJPY+ 6.2K
EURJPY+ 11K
AUDJPY+ 6.4K
GBPCHF+ 4K
EURCHF+ 1.5K
HK50ft.r 93K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +518.76 USD
Худший трейд: -834 USD
Макс. серия выигрышей: 44
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +750.31 USD
Макс. убыток в серии: -186.28 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 11:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 10:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 06:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 09:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 04:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 07:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 19:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.11.25 08:01
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 13:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 09:05
Share of days for 80% of growth is too low
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EA Only
50 USD в месяц
440%
0
0
USD
4.1K
USD
17
100%
434
83%
99%
2.70
11.35
USD
68%
1:500
