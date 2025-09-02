- Прирост
Всего трейдов:
434
Прибыльных трейдов:
363 (83.64%)
Убыточных трейдов:
71 (16.36%)
Лучший трейд:
518.76 USD
Худший трейд:
-834.35 USD
Общая прибыль:
7 816.86 USD (257 803 pips)
Общий убыток:
-2 892.88 USD (74 931 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (750.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
750.31 USD (44)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
98.80%
Макс. загрузка депозита:
49.99%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
103
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
3.41
Длинных трейдов:
274 (63.13%)
Коротких трейдов:
160 (36.87%)
Профит фактор:
2.70
Мат. ожидание:
11.35 USD
Средняя прибыль:
21.53 USD
Средний убыток:
-40.74 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-186.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 443.29 USD (4)
Прирост в месяц:
76.01%
Годовой прогноз:
922.25%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
976.00 USD
Максимальная:
1 443.29 USD (123.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.79% (1 443.29 USD)
По эквити:
67.55% (1 586.31 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY+
|83
|XAUUSD+
|72
|EURUSD+
|60
|GBPUSD+
|50
|AUDUSD+
|47
|USDCHF+
|26
|USDCAD+
|21
|GBPJPY+
|18
|EURJPY+
|16
|AUDJPY+
|12
|GBPCHF+
|12
|EURCHF+
|12
|HK50ft.r
|5
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY+
|1.2K
|XAUUSD+
|288
|EURUSD+
|451
|GBPUSD+
|932
|AUDUSD+
|532
|USDCHF+
|288
|USDCAD+
|255
|GBPJPY+
|132
|EURJPY+
|150
|AUDJPY+
|117
|GBPCHF+
|138
|EURCHF+
|98
|HK50ft.r
|392
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY+
|38K
|XAUUSD+
|-22K
|EURUSD+
|19K
|GBPUSD+
|6K
|AUDUSD+
|8K
|USDCHF+
|7.3K
|USDCAD+
|5.2K
|GBPJPY+
|6.2K
|EURJPY+
|11K
|AUDJPY+
|6.4K
|GBPCHF+
|4K
|EURCHF+
|1.5K
|HK50ft.r
|93K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +518.76 USD
Худший трейд: -834 USD
Макс. серия выигрышей: 44
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +750.31 USD
Макс. убыток в серии: -186.28 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
440%
0
0
USD
USD
4.1K
USD
USD
17
100%
434
83%
99%
2.70
11.35
USD
USD
68%
1:500