Wai Hang Leung

EA Only

Wai Hang Leung
0 comentários
Confiabilidade
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 469%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
455
Negociações com lucro:
376 (82.63%)
Negociações com perda:
79 (17.36%)
Melhor negociação:
518.76 USD
Pior negociação:
-834.35 USD
Lucro bruto:
8 063.18 USD (262 259 pips)
Perda bruta:
-2 924.23 USD (76 593 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
44 (750.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
750.31 USD (44)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
98.80%
Depósito máximo carregado:
49.99%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
91
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
3.56
Negociações longas:
295 (64.84%)
Negociações curtas:
160 (35.16%)
Fator de lucro:
2.76
Valor esperado:
11.29 USD
Lucro médio:
21.44 USD
Perda média:
-37.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-186.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 443.29 USD (4)
Crescimento mensal:
74.00%
Previsão anual:
897.85%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
976.00 USD
Máximo:
1 443.29 USD (123.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
59.79% (1 443.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
67.55% (1 586.31 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY+ 97
XAUUSD+ 79
EURUSD+ 60
GBPUSD+ 50
AUDUSD+ 47
USDCHF+ 26
USDCAD+ 21
GBPJPY+ 18
EURJPY+ 16
AUDJPY+ 12
GBPCHF+ 12
EURCHF+ 12
HK50ft.r 5
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY+ 1.2K
XAUUSD+ 408
EURUSD+ 451
GBPUSD+ 932
AUDUSD+ 532
USDCHF+ 288
USDCAD+ 255
GBPJPY+ 132
EURJPY+ 150
AUDJPY+ 117
GBPCHF+ 138
EURCHF+ 98
HK50ft.r 392
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY+ 40K
XAUUSD+ -21K
EURUSD+ 19K
GBPUSD+ 6K
AUDUSD+ 8K
USDCHF+ 7.3K
USDCAD+ 5.2K
GBPJPY+ 6.2K
EURJPY+ 11K
AUDJPY+ 6.4K
GBPCHF+ 4K
EURCHF+ 1.5K
HK50ft.r 93K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +518.76 USD
Pior negociação: -834 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 44
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +750.31 USD
Máxima perda consecutiva: -186.28 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 14:14
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 11:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 10:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 06:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 09:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 04:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 07:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 19:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.11.25 08:01
No swaps are charged on the signal account
