- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
455
Negociações com lucro:
376 (82.63%)
Negociações com perda:
79 (17.36%)
Melhor negociação:
518.76 USD
Pior negociação:
-834.35 USD
Lucro bruto:
8 063.18 USD (262 259 pips)
Perda bruta:
-2 924.23 USD (76 593 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
44 (750.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
750.31 USD (44)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
98.80%
Depósito máximo carregado:
49.99%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
91
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
3.56
Negociações longas:
295 (64.84%)
Negociações curtas:
160 (35.16%)
Fator de lucro:
2.76
Valor esperado:
11.29 USD
Lucro médio:
21.44 USD
Perda média:
-37.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-186.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 443.29 USD (4)
Crescimento mensal:
74.00%
Previsão anual:
897.85%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
976.00 USD
Máximo:
1 443.29 USD (123.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
59.79% (1 443.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
67.55% (1 586.31 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY+
|97
|XAUUSD+
|79
|EURUSD+
|60
|GBPUSD+
|50
|AUDUSD+
|47
|USDCHF+
|26
|USDCAD+
|21
|GBPJPY+
|18
|EURJPY+
|16
|AUDJPY+
|12
|GBPCHF+
|12
|EURCHF+
|12
|HK50ft.r
|5
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY+
|1.2K
|XAUUSD+
|408
|EURUSD+
|451
|GBPUSD+
|932
|AUDUSD+
|532
|USDCHF+
|288
|USDCAD+
|255
|GBPJPY+
|132
|EURJPY+
|150
|AUDJPY+
|117
|GBPCHF+
|138
|EURCHF+
|98
|HK50ft.r
|392
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY+
|40K
|XAUUSD+
|-21K
|EURUSD+
|19K
|GBPUSD+
|6K
|AUDUSD+
|8K
|USDCHF+
|7.3K
|USDCAD+
|5.2K
|GBPJPY+
|6.2K
|EURJPY+
|11K
|AUDJPY+
|6.4K
|GBPCHF+
|4K
|EURCHF+
|1.5K
|HK50ft.r
|93K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +518.76 USD
Pior negociação: -834 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 44
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +750.31 USD
Máxima perda consecutiva: -186.28 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
