シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / EA Only
Wai Hang Leung

EA Only

Wai Hang Leung
レビュー0件
信頼性
17週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 469%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
455
利益トレード:
376 (82.63%)
損失トレード:
79 (17.36%)
ベストトレード:
518.76 USD
最悪のトレード:
-834.35 USD
総利益:
8 063.18 USD (262 259 pips)
総損失:
-2 924.23 USD (76 593 pips)
最大連続の勝ち:
44 (750.31 USD)
最大連続利益:
750.31 USD (44)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
98.80%
最大入金額:
49.99%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
91
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
3.56
長いトレード:
295 (64.84%)
短いトレード:
160 (35.16%)
プロフィットファクター:
2.76
期待されたペイオフ:
11.29 USD
平均利益:
21.44 USD
平均損失:
-37.02 USD
最大連続の負け:
5 (-186.28 USD)
最大連続損失:
-1 443.29 USD (4)
月間成長:
74.00%
年間予想:
897.85%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
976.00 USD
最大の:
1 443.29 USD (123.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
59.79% (1 443.29 USD)
エクイティによる:
67.55% (1 586.31 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY+ 97
XAUUSD+ 79
EURUSD+ 60
GBPUSD+ 50
AUDUSD+ 47
USDCHF+ 26
USDCAD+ 21
GBPJPY+ 18
EURJPY+ 16
AUDJPY+ 12
GBPCHF+ 12
EURCHF+ 12
HK50ft.r 5
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY+ 1.2K
XAUUSD+ 408
EURUSD+ 451
GBPUSD+ 932
AUDUSD+ 532
USDCHF+ 288
USDCAD+ 255
GBPJPY+ 132
EURJPY+ 150
AUDJPY+ 117
GBPCHF+ 138
EURCHF+ 98
HK50ft.r 392
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY+ 40K
XAUUSD+ -21K
EURUSD+ 19K
GBPUSD+ 6K
AUDUSD+ 8K
USDCHF+ 7.3K
USDCAD+ 5.2K
GBPJPY+ 6.2K
EURJPY+ 11K
AUDJPY+ 6.4K
GBPCHF+ 4K
EURCHF+ 1.5K
HK50ft.r 93K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +518.76 USD
最悪のトレード: -834 USD
最大連続の勝ち: 44
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +750.31 USD
最大連続損失: -186.28 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 14:14
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 11:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 10:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 06:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 09:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 04:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 07:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 19:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.11.25 08:01
No swaps are charged on the signal account
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
EA Only
50 USD/月
469%
0
0
USD
4.3K
USD
17
100%
455
82%
99%
2.75
11.29
USD
68%
1:500
