- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
455
利益トレード:
376 (82.63%)
損失トレード:
79 (17.36%)
ベストトレード:
518.76 USD
最悪のトレード:
-834.35 USD
総利益:
8 063.18 USD (262 259 pips)
総損失:
-2 924.23 USD (76 593 pips)
最大連続の勝ち:
44 (750.31 USD)
最大連続利益:
750.31 USD (44)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
98.80%
最大入金額:
49.99%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
91
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
3.56
長いトレード:
295 (64.84%)
短いトレード:
160 (35.16%)
プロフィットファクター:
2.76
期待されたペイオフ:
11.29 USD
平均利益:
21.44 USD
平均損失:
-37.02 USD
最大連続の負け:
5 (-186.28 USD)
最大連続損失:
-1 443.29 USD (4)
月間成長:
74.00%
年間予想:
897.85%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
976.00 USD
最大の:
1 443.29 USD (123.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
59.79% (1 443.29 USD)
エクイティによる:
67.55% (1 586.31 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY+
|97
|XAUUSD+
|79
|EURUSD+
|60
|GBPUSD+
|50
|AUDUSD+
|47
|USDCHF+
|26
|USDCAD+
|21
|GBPJPY+
|18
|EURJPY+
|16
|AUDJPY+
|12
|GBPCHF+
|12
|EURCHF+
|12
|HK50ft.r
|5
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY+
|1.2K
|XAUUSD+
|408
|EURUSD+
|451
|GBPUSD+
|932
|AUDUSD+
|532
|USDCHF+
|288
|USDCAD+
|255
|GBPJPY+
|132
|EURJPY+
|150
|AUDJPY+
|117
|GBPCHF+
|138
|EURCHF+
|98
|HK50ft.r
|392
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY+
|40K
|XAUUSD+
|-21K
|EURUSD+
|19K
|GBPUSD+
|6K
|AUDUSD+
|8K
|USDCHF+
|7.3K
|USDCAD+
|5.2K
|GBPJPY+
|6.2K
|EURJPY+
|11K
|AUDJPY+
|6.4K
|GBPCHF+
|4K
|EURCHF+
|1.5K
|HK50ft.r
|93K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +518.76 USD
最悪のトレード: -834 USD
最大連続の勝ち: 44
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +750.31 USD
最大連続損失: -186.28 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
