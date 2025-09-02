SegnaliSezioni
Wai Hang Leung

EA Only

Wai Hang Leung
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -33%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
91
Profit Trade:
75 (82.41%)
Loss Trade:
16 (17.58%)
Best Trade:
37.44 USD
Worst Trade:
-834.35 USD
Profitto lordo:
698.42 USD (26 990 pips)
Perdita lorda:
-1 637.37 USD (42 122 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (151.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
169.33 USD (19)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
95.79%
Massimo carico di deposito:
49.99%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.65
Long Trade:
42 (46.15%)
Short Trade:
49 (53.85%)
Fattore di profitto:
0.43
Profitto previsto:
-10.32 USD
Profitto medio:
9.31 USD
Perdita media:
-102.34 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1 443.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 443.29 USD (4)
Crescita mensile:
-32.93%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
976.00 USD
Massimale:
1 443.29 USD (123.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.79% (1 443.29 USD)
Per equità:
67.55% (1 586.31 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY+ 20
EURUSD+ 19
GBPUSD+ 15
AUDUSD+ 11
USDCHF+ 8
USDCAD+ 8
XAUUSD+ 8
EURJPY+ 1
AUDJPY+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY+ 122
EURUSD+ 134
GBPUSD+ 133
AUDUSD+ 92
USDCHF+ 79
USDCAD+ 46
XAUUSD+ -1.6K
EURJPY+ 8
AUDJPY+ 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY+ 4.6K
EURUSD+ 6.2K
GBPUSD+ 4K
AUDUSD+ 2.6K
USDCHF+ 2.6K
USDCAD+ 3.2K
XAUUSD+ -39K
EURJPY+ 579
AUDJPY+ 394
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +37.44 USD
Worst Trade: -834 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +151.58 USD
Massima perdita consecutiva: -1 443.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.29 05:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 05:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 05:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 04:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 04:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 06:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 22:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 09:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 16:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 06:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.19 06:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 19:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 07:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 05:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 13:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 12:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
