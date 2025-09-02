SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / EA Only
Wai Hang Leung

EA Only

Wai Hang Leung
0 comentarios
Fiabilidad
17 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 469%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
455
Transacciones Rentables:
376 (82.63%)
Transacciones Irrentables:
79 (17.36%)
Mejor transacción:
518.76 USD
Peor transacción:
-834.35 USD
Beneficio Bruto:
8 063.18 USD (262 259 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 924.23 USD (76 593 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
44 (750.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
750.31 USD (44)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
98.80%
Carga máxima del depósito:
49.99%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
91
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
3.56
Transacciones Largas:
295 (64.84%)
Transacciones Cortas:
160 (35.16%)
Factor de Beneficio:
2.76
Beneficio Esperado:
11.29 USD
Beneficio medio:
21.44 USD
Pérdidas medias:
-37.02 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-186.28 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 443.29 USD (4)
Crecimiento al mes:
74.00%
Pronóstico anual:
897.85%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
976.00 USD
Máxima:
1 443.29 USD (123.64%)
Reducción relativa:
De balance:
59.79% (1 443.29 USD)
De fondos:
67.55% (1 586.31 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY+ 97
XAUUSD+ 79
EURUSD+ 60
GBPUSD+ 50
AUDUSD+ 47
USDCHF+ 26
USDCAD+ 21
GBPJPY+ 18
EURJPY+ 16
AUDJPY+ 12
GBPCHF+ 12
EURCHF+ 12
HK50ft.r 5
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY+ 1.2K
XAUUSD+ 408
EURUSD+ 451
GBPUSD+ 932
AUDUSD+ 532
USDCHF+ 288
USDCAD+ 255
GBPJPY+ 132
EURJPY+ 150
AUDJPY+ 117
GBPCHF+ 138
EURCHF+ 98
HK50ft.r 392
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY+ 40K
XAUUSD+ -21K
EURUSD+ 19K
GBPUSD+ 6K
AUDUSD+ 8K
USDCHF+ 7.3K
USDCAD+ 5.2K
GBPJPY+ 6.2K
EURJPY+ 11K
AUDJPY+ 6.4K
GBPCHF+ 4K
EURCHF+ 1.5K
HK50ft.r 93K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +518.76 USD
Peor transacción: -834 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 44
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +750.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -186.28 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 14:14
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 11:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 10:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 06:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 09:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 04:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 07:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 19:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.11.25 08:01
No swaps are charged on the signal account
