Wai Hang Leung

EA Only

Wai Hang Leung
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 486%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
460
Gewinntrades:
380 (82.60%)
Verlusttrades:
80 (17.39%)
Bester Trade:
518.76 USD
Schlechtester Trade:
-834.35 USD
Bruttoprofit:
8 204.37 USD (263 365 pips)
Bruttoverlust:
-2 933.95 USD (76 695 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
44 (750.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
750.31 USD (44)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
98.80%
Max deposit load:
49.99%
Letzter Trade:
36 Minuten
Trades pro Woche:
88
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
3.65
Long-Positionen:
296 (64.35%)
Short-Positionen:
164 (35.65%)
Profit-Faktor:
2.80
Mathematische Gewinnerwartung:
11.46 USD
Durchschnittlicher Profit:
21.59 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-36.67 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-186.28 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 443.29 USD (4)
Wachstum pro Monat :
77.71%
Jahresprognose:
942.85%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
976.00 USD
Maximaler:
1 443.29 USD (123.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
59.79% (1 443.29 USD)
Kapital:
67.55% (1 586.31 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY+ 97
XAUUSD+ 84
EURUSD+ 60
GBPUSD+ 50
AUDUSD+ 47
USDCHF+ 26
USDCAD+ 21
GBPJPY+ 18
EURJPY+ 16
AUDJPY+ 12
GBPCHF+ 12
EURCHF+ 12
HK50ft.r 5
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY+ 1.2K
XAUUSD+ 539
EURUSD+ 451
GBPUSD+ 932
AUDUSD+ 532
USDCHF+ 288
USDCAD+ 255
GBPJPY+ 132
EURJPY+ 150
AUDJPY+ 117
GBPCHF+ 138
EURCHF+ 98
HK50ft.r 392
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY+ 40K
XAUUSD+ -20K
EURUSD+ 19K
GBPUSD+ 6K
AUDUSD+ 8K
USDCHF+ 7.3K
USDCAD+ 5.2K
GBPJPY+ 6.2K
EURJPY+ 11K
AUDJPY+ 6.4K
GBPCHF+ 4K
EURCHF+ 1.5K
HK50ft.r 93K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +518.76 USD
Schlechtester Trade: -834 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 44
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +750.31 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -186.28 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 14:14
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 11:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 10:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 06:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 09:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 04:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 07:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 19:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.11.25 08:01
No swaps are charged on the signal account
