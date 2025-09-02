- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
460
Gewinntrades:
380 (82.60%)
Verlusttrades:
80 (17.39%)
Bester Trade:
518.76 USD
Schlechtester Trade:
-834.35 USD
Bruttoprofit:
8 204.37 USD (263 365 pips)
Bruttoverlust:
-2 933.95 USD (76 695 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
44 (750.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
750.31 USD (44)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
98.80%
Max deposit load:
49.99%
Letzter Trade:
36 Minuten
Trades pro Woche:
88
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
3.65
Long-Positionen:
296 (64.35%)
Short-Positionen:
164 (35.65%)
Profit-Faktor:
2.80
Mathematische Gewinnerwartung:
11.46 USD
Durchschnittlicher Profit:
21.59 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-36.67 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-186.28 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 443.29 USD (4)
Wachstum pro Monat :
77.71%
Jahresprognose:
942.85%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
976.00 USD
Maximaler:
1 443.29 USD (123.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
59.79% (1 443.29 USD)
Kapital:
67.55% (1 586.31 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY+
|97
|XAUUSD+
|84
|EURUSD+
|60
|GBPUSD+
|50
|AUDUSD+
|47
|USDCHF+
|26
|USDCAD+
|21
|GBPJPY+
|18
|EURJPY+
|16
|AUDJPY+
|12
|GBPCHF+
|12
|EURCHF+
|12
|HK50ft.r
|5
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY+
|1.2K
|XAUUSD+
|539
|EURUSD+
|451
|GBPUSD+
|932
|AUDUSD+
|532
|USDCHF+
|288
|USDCAD+
|255
|GBPJPY+
|132
|EURJPY+
|150
|AUDJPY+
|117
|GBPCHF+
|138
|EURCHF+
|98
|HK50ft.r
|392
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY+
|40K
|XAUUSD+
|-20K
|EURUSD+
|19K
|GBPUSD+
|6K
|AUDUSD+
|8K
|USDCHF+
|7.3K
|USDCAD+
|5.2K
|GBPJPY+
|6.2K
|EURJPY+
|11K
|AUDJPY+
|6.4K
|GBPCHF+
|4K
|EURCHF+
|1.5K
|HK50ft.r
|93K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
486%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
17
100%
460
82%
99%
2.79
11.46
USD
USD
68%
1:500