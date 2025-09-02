- 자본
- 축소
트레이드:
568
이익 거래:
447 (78.69%)
손실 거래:
121 (21.30%)
최고의 거래:
518.76 USD
최악의 거래:
-989.91 USD
총 수익:
11 624.09 USD (286 275 pips)
총 손실:
-5 934.62 USD (121 133 pips)
연속 최대 이익:
44 (750.31 USD)
연속 최대 이익:
750.31 USD (44)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
98.80%
최대 입금량:
61.98%
최근 거래:
51 분 전
주별 거래 수:
61
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
2.52
롱(주식매수):
357 (62.85%)
숏(주식차입매도):
211 (37.15%)
수익 요인:
1.96
기대수익:
10.02 USD
평균 이익:
26.00 USD
평균 손실:
-49.05 USD
연속 최대 손실:
6 (-22.40 USD)
연속 최대 손실:
-2 257.81 USD (3)
월별 성장률:
76.79%
연간 예측:
931.67%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
976.00 USD
최대한의:
2 257.81 USD (35.60%)
상대적 삭감:
잔고별:
59.79% (1 443.29 USD)
자본금별:
67.55% (1 586.31 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|140
|USDJPY+
|99
|EURUSD+
|72
|GBPUSD+
|56
|AUDUSD+
|53
|USDCAD+
|39
|USDCHF+
|32
|EURJPY+
|18
|GBPJPY+
|18
|AUDJPY+
|12
|GBPCHF+
|12
|EURCHF+
|12
|HK50ft.r
|5
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|204
|USDJPY+
|1.3K
|EURUSD+
|493
|GBPUSD+
|972
|AUDUSD+
|573
|USDCAD+
|882
|USDCHF+
|291
|EURJPY+
|145
|GBPJPY+
|132
|AUDJPY+
|117
|GBPCHF+
|138
|EURCHF+
|98
|HK50ft.r
|392
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|-37K
|USDJPY+
|41K
|EURUSD+
|19K
|GBPUSD+
|7.5K
|AUDUSD+
|9.5K
|USDCAD+
|-2.7K
|USDCHF+
|7.1K
|EURJPY+
|11K
|GBPJPY+
|6.2K
|AUDJPY+
|6.4K
|GBPCHF+
|4K
|EURCHF+
|1.5K
|HK50ft.r
|93K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +518.76 USD
최악의 거래: -990 USD
연속 최대 이익: 44
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +750.31 USD
연속 최대 손실: -22.40 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
534%
0
0
USD
USD
3.4K
USD
USD
19
99%
568
78%
99%
1.95
10.02
USD
USD
68%
1:500