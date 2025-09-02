시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / EA Only
Wai Hang Leung

EA Only

Wai Hang Leung
0 리뷰
안정성
19
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 534%
VantageInternational-Live 5
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
568
이익 거래:
447 (78.69%)
손실 거래:
121 (21.30%)
최고의 거래:
518.76 USD
최악의 거래:
-989.91 USD
총 수익:
11 624.09 USD (286 275 pips)
총 손실:
-5 934.62 USD (121 133 pips)
연속 최대 이익:
44 (750.31 USD)
연속 최대 이익:
750.31 USD (44)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
98.80%
최대 입금량:
61.98%
최근 거래:
51 분 전
주별 거래 수:
61
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
2.52
롱(주식매수):
357 (62.85%)
숏(주식차입매도):
211 (37.15%)
수익 요인:
1.96
기대수익:
10.02 USD
평균 이익:
26.00 USD
평균 손실:
-49.05 USD
연속 최대 손실:
6 (-22.40 USD)
연속 최대 손실:
-2 257.81 USD (3)
월별 성장률:
76.79%
연간 예측:
931.67%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
976.00 USD
최대한의:
2 257.81 USD (35.60%)
상대적 삭감:
잔고별:
59.79% (1 443.29 USD)
자본금별:
67.55% (1 586.31 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD+ 140
USDJPY+ 99
EURUSD+ 72
GBPUSD+ 56
AUDUSD+ 53
USDCAD+ 39
USDCHF+ 32
EURJPY+ 18
GBPJPY+ 18
AUDJPY+ 12
GBPCHF+ 12
EURCHF+ 12
HK50ft.r 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD+ 204
USDJPY+ 1.3K
EURUSD+ 493
GBPUSD+ 972
AUDUSD+ 573
USDCAD+ 882
USDCHF+ 291
EURJPY+ 145
GBPJPY+ 132
AUDJPY+ 117
GBPCHF+ 138
EURCHF+ 98
HK50ft.r 392
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD+ -37K
USDJPY+ 41K
EURUSD+ 19K
GBPUSD+ 7.5K
AUDUSD+ 9.5K
USDCAD+ -2.7K
USDCHF+ 7.1K
EURJPY+ 11K
GBPJPY+ 6.2K
AUDJPY+ 6.4K
GBPCHF+ 4K
EURCHF+ 1.5K
HK50ft.r 93K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +518.76 USD
최악의 거래: -990 USD
연속 최대 이익: 44
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +750.31 USD
연속 최대 손실: -22.40 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.05 14:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 14:14
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 11:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 10:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 06:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 09:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 04:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 07:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
EA Only
월별 50 USD
534%
0
0
USD
3.4K
USD
19
99%
568
78%
99%
1.95
10.02
USD
68%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.