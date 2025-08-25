信号部分
信号 / MetaTrader 4 / CGB Forex VG 2394
Christophe Serge Bernard Giraud-briquet

CGB Forex VG 2394

Christophe Serge Bernard Giraud-briquet
0条评论
31
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -69%
VantageInternational-Live 20
1:500
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
2 888
盈利交易:
2 088 (72.29%)
亏损交易:
800 (27.70%)
最好交易:
165.73 EUR
最差交易:
-138.55 EUR
毛利:
5 569.99 EUR (400 133 pips)
毛利亏损:
-4 165.24 EUR (339 696 pips)
最大连续赢利:
18 (26.42 EUR)
最大连续盈利:
171.39 EUR (6)
夏普比率:
0.08
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
430.46%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
82
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.30
长期交易:
1 399 (48.44%)
短期交易:
1 489 (51.56%)
利润因子:
1.34
预期回报:
0.49 EUR
平均利润:
2.67 EUR
平均损失:
-5.21 EUR
最大连续失误:
13 (-1 077.91 EUR)
最大连续亏损:
-1 077.91 EUR (13)
每月增长:
-96.34%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.89 EUR
最大值:
1 082.88 EUR (40.27%)
相对跌幅:
结余:
98.62% (1 082.88 EUR)
净值:
96.99% (1 053.97 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDCAD+ 222
NZDUSD+ 194
AUDJPY+ 174
NZDJPY+ 139
USDCHF+ 133
AUDNZD+ 130
EURGBP+ 115
EURNZD+ 112
GBPCAD+ 111
CHFJPY+ 110
CADJPY+ 110
USDCAD+ 110
EURJPY+ 107
GBPAUD+ 103
GBPNZD+ 103
EURAUD+ 96
NZDCHF+ 96
USDJPY+ 96
CADCHF+ 94
AUDCAD+ 93
GBPUSD+ 92
AUDUSD+ 87
EURCHF+ 79
AUDCHF+ 57
GBPCHF+ 49
EURCAD+ 28
GBPJPY+ 26
XAUUSD+ 22
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCAD+ 166
NZDUSD+ 142
AUDJPY+ 146
NZDJPY+ 83
USDCHF+ 73
AUDNZD+ 67
EURGBP+ 79
EURNZD+ 68
GBPCAD+ 162
CHFJPY+ 127
CADJPY+ -1.1K
USDCAD+ 85
EURJPY+ 116
GBPAUD+ 114
GBPNZD+ 164
EURAUD+ 148
NZDCHF+ 36
USDJPY+ 94
CADCHF+ 93
AUDCAD+ 81
GBPUSD+ 58
AUDUSD+ 67
EURCHF+ 67
AUDCHF+ 62
GBPCHF+ 68
EURCAD+ 34
GBPJPY+ 42
XAUUSD+ 264
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCAD+ 7K
NZDUSD+ 7.5K
AUDJPY+ 4.9K
NZDJPY+ 1.5K
USDCHF+ 2.7K
AUDNZD+ 1.7K
EURGBP+ 3.4K
EURNZD+ -1.9K
GBPCAD+ 8.7K
CHFJPY+ -2.1K
CADJPY+ -28K
USDCAD+ 2.3K
EURJPY+ 7.4K
GBPAUD+ 969
GBPNZD+ 1.7K
EURAUD+ 12K
NZDCHF+ 991
USDJPY+ 5.9K
CADCHF+ 859
AUDCAD+ 6.1K
GBPUSD+ 1.7K
AUDUSD+ 3.1K
EURCHF+ 4K
AUDCHF+ 3.3K
GBPCHF+ 2.3K
EURCAD+ 2.5K
GBPJPY+ 825
XAUUSD+ -1.1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +165.73 EUR
最差交易: -139 EUR
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +26.42 EUR
最大连续亏损: -1 077.91 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 20 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Trades are made by robots, automatically.

A recovery grid allows the strategy to quickly recover negative positions.

A cumulative drawdown limit of 15% is applied by all robots, in order to leave enough space for the grids if necessary.
This is a shared drawdown.
This means a robot won't open a new position until the account has a drawdown lower thant 15%.
This means also that the account could have a drawdown over than 15% because grids will be used to recover negative positions.

The recommended starting amount is 1K.
You can also start with 0.5K, but keep in mind that the risk will be twice.

Recommended Account type: RAW ECN
Recommended leverage of 1:500 (no more !)
Recommended brokers: VantageIC Trading, Roboforex

Thank you for your trust.

Chris


没有评论
