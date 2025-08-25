- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
2 888
盈利交易:
2 088 (72.29%)
亏损交易:
800 (27.70%)
最好交易:
165.73 EUR
最差交易:
-138.55 EUR
毛利:
5 569.99 EUR (400 133 pips)
毛利亏损:
-4 165.24 EUR (339 696 pips)
最大连续赢利:
18 (26.42 EUR)
最大连续盈利:
171.39 EUR (6)
夏普比率:
0.08
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
430.46%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
82
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.30
长期交易:
1 399 (48.44%)
短期交易:
1 489 (51.56%)
利润因子:
1.34
预期回报:
0.49 EUR
平均利润:
2.67 EUR
平均损失:
-5.21 EUR
最大连续失误:
13 (-1 077.91 EUR)
最大连续亏损:
-1 077.91 EUR (13)
每月增长:
-96.34%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.89 EUR
最大值:
1 082.88 EUR (40.27%)
相对跌幅:
结余:
98.62% (1 082.88 EUR)
净值:
96.99% (1 053.97 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD+
|222
|NZDUSD+
|194
|AUDJPY+
|174
|NZDJPY+
|139
|USDCHF+
|133
|AUDNZD+
|130
|EURGBP+
|115
|EURNZD+
|112
|GBPCAD+
|111
|CHFJPY+
|110
|CADJPY+
|110
|USDCAD+
|110
|EURJPY+
|107
|GBPAUD+
|103
|GBPNZD+
|103
|EURAUD+
|96
|NZDCHF+
|96
|USDJPY+
|96
|CADCHF+
|94
|AUDCAD+
|93
|GBPUSD+
|92
|AUDUSD+
|87
|EURCHF+
|79
|AUDCHF+
|57
|GBPCHF+
|49
|EURCAD+
|28
|GBPJPY+
|26
|XAUUSD+
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD+
|166
|NZDUSD+
|142
|AUDJPY+
|146
|NZDJPY+
|83
|USDCHF+
|73
|AUDNZD+
|67
|EURGBP+
|79
|EURNZD+
|68
|GBPCAD+
|162
|CHFJPY+
|127
|CADJPY+
|-1.1K
|USDCAD+
|85
|EURJPY+
|116
|GBPAUD+
|114
|GBPNZD+
|164
|EURAUD+
|148
|NZDCHF+
|36
|USDJPY+
|94
|CADCHF+
|93
|AUDCAD+
|81
|GBPUSD+
|58
|AUDUSD+
|67
|EURCHF+
|67
|AUDCHF+
|62
|GBPCHF+
|68
|EURCAD+
|34
|GBPJPY+
|42
|XAUUSD+
|264
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD+
|7K
|NZDUSD+
|7.5K
|AUDJPY+
|4.9K
|NZDJPY+
|1.5K
|USDCHF+
|2.7K
|AUDNZD+
|1.7K
|EURGBP+
|3.4K
|EURNZD+
|-1.9K
|GBPCAD+
|8.7K
|CHFJPY+
|-2.1K
|CADJPY+
|-28K
|USDCAD+
|2.3K
|EURJPY+
|7.4K
|GBPAUD+
|969
|GBPNZD+
|1.7K
|EURAUD+
|12K
|NZDCHF+
|991
|USDJPY+
|5.9K
|CADCHF+
|859
|AUDCAD+
|6.1K
|GBPUSD+
|1.7K
|AUDUSD+
|3.1K
|EURCHF+
|4K
|AUDCHF+
|3.3K
|GBPCHF+
|2.3K
|EURCAD+
|2.5K
|GBPJPY+
|825
|XAUUSD+
|-1.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +165.73 EUR
最差交易: -139 EUR
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +26.42 EUR
最大连续亏损: -1 077.91 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 20 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Trades are made by robots, automatically.
A recovery grid allows the strategy to quickly recover negative positions.
A cumulative drawdown limit of 15% is applied by all robots, in order to leave enough space for the grids if necessary.
This is a shared drawdown.
This means a robot won't open a new position until the account has a drawdown lower thant 15%.
This means also that the account could have a drawdown over than 15% because grids will be used to recover negative positions.
The recommended starting amount is 1K.
You can also start with 0.5K, but keep in mind that the risk will be twice.
Recommended Account type: RAW ECN
Recommended leverage of 1:500 (no more !)
Recommended brokers: Vantage, IC Trading, Roboforex
Thank you for your trust.
Chris
