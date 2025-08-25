- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|NZDCAD+
|127
|AUDJPY+
|111
|NZDUSD+
|111
|AUDNZD+
|83
|NZDJPY+
|81
|USDCHF+
|75
|EURNZD+
|72
|EURJPY+
|68
|USDCAD+
|68
|EURGBP+
|67
|GBPNZD+
|66
|EURAUD+
|65
|CHFJPY+
|64
|NZDCHF+
|63
|GBPCAD+
|63
|USDJPY+
|61
|AUDCAD+
|59
|CADCHF+
|56
|AUDUSD+
|56
|GBPUSD+
|56
|CADJPY+
|53
|EURCHF+
|48
|GBPAUD+
|47
|AUDCHF+
|34
|GBPCHF+
|29
|EURCAD+
|22
|GBPJPY+
|19
|XAUUSD+
|14
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|NZDCAD+
|108
|AUDJPY+
|89
|NZDUSD+
|85
|AUDNZD+
|34
|NZDJPY+
|30
|USDCHF+
|41
|EURNZD+
|43
|EURJPY+
|74
|USDCAD+
|50
|EURGBP+
|48
|GBPNZD+
|113
|EURAUD+
|96
|CHFJPY+
|79
|NZDCHF+
|25
|GBPCAD+
|83
|USDJPY+
|69
|AUDCAD+
|53
|CADCHF+
|62
|AUDUSD+
|43
|GBPUSD+
|37
|CADJPY+
|52
|EURCHF+
|44
|GBPAUD+
|31
|AUDCHF+
|44
|GBPCHF+
|41
|EURCAD+
|27
|GBPJPY+
|24
|XAUUSD+
|120
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|NZDCAD+
|7.3K
|AUDJPY+
|4.4K
|NZDUSD+
|4.5K
|AUDNZD+
|2.7K
|NZDJPY+
|2.6K
|USDCHF+
|2.1K
|EURNZD+
|-1.6K
|EURJPY+
|3.3K
|USDCAD+
|1.2K
|EURGBP+
|2K
|GBPNZD+
|1.5K
|EURAUD+
|7.2K
|CHFJPY+
|1.4K
|NZDCHF+
|508
|GBPCAD+
|4.4K
|USDJPY+
|4.8K
|AUDCAD+
|3.7K
|CADCHF+
|535
|AUDUSD+
|1.3K
|GBPUSD+
|1.9K
|CADJPY+
|-1.9K
|EURCHF+
|2.9K
|GBPAUD+
|3.3K
|AUDCHF+
|3K
|GBPCHF+
|1.2K
|EURCAD+
|1.7K
|GBPJPY+
|1.4K
|XAUUSD+
|3K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 20" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Les trades sont réalisés par des robots, automatiquement.
Une grille de rattrapage permet de récupérer rapidement les positions négatives.
Une limite du drawdown cumulé de 15% est appliqué par tous les robots, de façon à laisser suffisamment d'espace aux grilles si nécessaire.
Cela signifie qu'un robot ne va pas ouvrir une nouvelle position si le drawdown du compte est supérieur ou égale à 15%.
Attention, le drawdown du compte pourrait être supérieur à 15% lorsque qu'un robot met en place une grille pour rattraper les pertes d'une position.
Le montant recommandé de démarrage est de 1K.
Vous pouvez également démarrer avec 0,5K, mais garder à l'esprit que le risque sera doublé.
Brokers conseillés : Vantage, IC Trading, Roboforex
Type de compte recommandé : ECN, levier de 1:500
Merci pour votre confiance.
Chris
