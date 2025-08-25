Les trades sont réalisés par des robots, automatiquement.

Une grille de rattrapage permet de récupérer rapidement les positions négatives.

Une limite du drawdown cumulé de 15% est appliqué par tous les robots, de façon à laisser suffisamment d'espace aux grilles si nécessaire.

Cela signifie qu'un robot ne va pas ouvrir une nouvelle position si le drawdown du compte est supérieur ou égale à 15%.

Attention, le drawdown du compte pourrait être supérieur à 15% lorsque qu'un robot met en place une grille pour rattraper les pertes d'une position.





Le montant recommandé de démarrage est de 1K.

Vous pouvez également démarrer avec 0,5K, mais garder à l'esprit que le risque sera doublé.





Brokers conseillés : Vantage, IC Trading, Roboforex

Type de compte recommandé : ECN, levier de 1:500





Merci pour votre confiance.

Chris