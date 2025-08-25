SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / CGB Forex VG 2394
Christophe Serge Bernard Giraud-briquet

CGB Forex VG 2394

Christophe Serge Bernard Giraud-briquet
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 296%
VantageInternational-Live 20
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 738
Bénéfice trades:
1 284 (73.87%)
Perte trades:
454 (26.12%)
Meilleure transaction:
58.71 EUR
Pire transaction:
-27.63 EUR
Bénéfice brut:
2 939.61 EUR (232 994 pips)
Perte brute:
-1 495.82 EUR (162 830 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (26.42 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
60.06 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
23.94%
Dernier trade:
18 il y a des minutes
Trades par semaine:
125
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
32.18
Longs trades:
843 (48.50%)
Courts trades:
895 (51.50%)
Facteur de profit:
1.97
Rendement attendu:
0.83 EUR
Bénéfice moyen:
2.29 EUR
Perte moyenne:
-3.29 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-17.27 EUR)
Perte consécutive maximale:
-44.86 EUR (3)
Croissance mensuelle:
42.52%
Prévision annuelle:
515.94%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.89 EUR
Maximal:
44.86 EUR (10.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.13% (42.25 EUR)
Par fonds propres:
39.63% (341.89 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD+ 127
AUDJPY+ 111
NZDUSD+ 111
AUDNZD+ 83
NZDJPY+ 81
USDCHF+ 75
EURNZD+ 72
EURJPY+ 68
USDCAD+ 68
EURGBP+ 67
GBPNZD+ 66
EURAUD+ 65
CHFJPY+ 64
NZDCHF+ 63
GBPCAD+ 63
USDJPY+ 61
AUDCAD+ 59
CADCHF+ 56
AUDUSD+ 56
GBPUSD+ 56
CADJPY+ 53
EURCHF+ 48
GBPAUD+ 47
AUDCHF+ 34
GBPCHF+ 29
EURCAD+ 22
GBPJPY+ 19
XAUUSD+ 14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD+ 108
AUDJPY+ 89
NZDUSD+ 85
AUDNZD+ 34
NZDJPY+ 30
USDCHF+ 41
EURNZD+ 43
EURJPY+ 74
USDCAD+ 50
EURGBP+ 48
GBPNZD+ 113
EURAUD+ 96
CHFJPY+ 79
NZDCHF+ 25
GBPCAD+ 83
USDJPY+ 69
AUDCAD+ 53
CADCHF+ 62
AUDUSD+ 43
GBPUSD+ 37
CADJPY+ 52
EURCHF+ 44
GBPAUD+ 31
AUDCHF+ 44
GBPCHF+ 41
EURCAD+ 27
GBPJPY+ 24
XAUUSD+ 120
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD+ 7.3K
AUDJPY+ 4.4K
NZDUSD+ 4.5K
AUDNZD+ 2.7K
NZDJPY+ 2.6K
USDCHF+ 2.1K
EURNZD+ -1.6K
EURJPY+ 3.3K
USDCAD+ 1.2K
EURGBP+ 2K
GBPNZD+ 1.5K
EURAUD+ 7.2K
CHFJPY+ 1.4K
NZDCHF+ 508
GBPCAD+ 4.4K
USDJPY+ 4.8K
AUDCAD+ 3.7K
CADCHF+ 535
AUDUSD+ 1.3K
GBPUSD+ 1.9K
CADJPY+ -1.9K
EURCHF+ 2.9K
GBPAUD+ 3.3K
AUDCHF+ 3K
GBPCHF+ 1.2K
EURCAD+ 1.7K
GBPJPY+ 1.4K
XAUUSD+ 3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +58.71 EUR
Pire transaction: -28 EUR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +26.42 EUR
Perte consécutive maximale: -17.27 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 20" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Les trades sont réalisés par des robots, automatiquement.

Une grille de rattrapage permet de récupérer rapidement les positions négatives.

Une limite du drawdown cumulé de 15% est appliqué par tous les robots, de façon à laisser suffisamment d'espace aux grilles si nécessaire.
Cela signifie qu'un robot ne va pas ouvrir une nouvelle position si le drawdown du compte est supérieur ou égale à 15%.
Attention, le drawdown du compte pourrait être supérieur à 15% lorsque qu'un robot met en place une grille pour rattraper les pertes d'une position.


Le montant recommandé de démarrage est de 1K.
Vous pouvez également démarrer avec 0,5K, mais garder à l'esprit que le risque sera doublé.


Brokers conseillés : VantageIC Trading, Roboforex

Type de compte recommandé : ECN, levier de 1:500


Merci pour votre confiance.

Chris

Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
CGB Forex VG 2394
30 USD par mois
296%
0
0
USD
954
EUR
18
100%
1 738
73%
100%
1.96
0.83
EUR
40%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.