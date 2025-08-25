シグナルセクション
Christophe Serge Bernard Giraud-briquet

CGB Forex VG 2394

Christophe Serge Bernard Giraud-briquet
レビュー0件
31週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 -69%
VantageInternational-Live 20
1:500
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 890
利益トレード:
2 090 (72.31%)
損失トレード:
800 (27.68%)
ベストトレード:
165.73 EUR
最悪のトレード:
-138.55 EUR
総利益:
5 571.00 EUR (400 338 pips)
総損失:
-4 165.24 EUR (339 696 pips)
最大連続の勝ち:
18 (26.42 EUR)
最大連続利益:
171.39 EUR (6)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
430.46%
最近のトレード:
24 分前
1週間当たりの取引:
83
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.30
長いトレード:
1 401 (48.48%)
短いトレード:
1 489 (51.52%)
プロフィットファクター:
1.34
期待されたペイオフ:
0.49 EUR
平均利益:
2.67 EUR
平均損失:
-5.21 EUR
最大連続の負け:
13 (-1 077.91 EUR)
最大連続損失:
-1 077.91 EUR (13)
月間成長:
-96.28%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.89 EUR
最大の:
1 082.88 EUR (40.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
98.62% (1 082.88 EUR)
エクイティによる:
96.99% (1 053.97 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NZDCAD+ 222
NZDUSD+ 194
AUDJPY+ 175
NZDJPY+ 140
USDCHF+ 133
AUDNZD+ 130
EURGBP+ 115
EURNZD+ 112
GBPCAD+ 111
CHFJPY+ 110
CADJPY+ 110
USDCAD+ 110
EURJPY+ 107
GBPAUD+ 103
GBPNZD+ 103
EURAUD+ 96
NZDCHF+ 96
USDJPY+ 96
CADCHF+ 94
AUDCAD+ 93
GBPUSD+ 92
AUDUSD+ 87
EURCHF+ 79
AUDCHF+ 57
GBPCHF+ 49
EURCAD+ 28
GBPJPY+ 26
XAUUSD+ 22
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NZDCAD+ 166
NZDUSD+ 142
AUDJPY+ 147
NZDJPY+ 83
USDCHF+ 73
AUDNZD+ 67
EURGBP+ 79
EURNZD+ 68
GBPCAD+ 162
CHFJPY+ 127
CADJPY+ -1.1K
USDCAD+ 85
EURJPY+ 116
GBPAUD+ 114
GBPNZD+ 164
EURAUD+ 148
NZDCHF+ 36
USDJPY+ 94
CADCHF+ 93
AUDCAD+ 81
GBPUSD+ 58
AUDUSD+ 67
EURCHF+ 67
AUDCHF+ 62
GBPCHF+ 68
EURCAD+ 34
GBPJPY+ 42
XAUUSD+ 264
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NZDCAD+ 7K
NZDUSD+ 7.5K
AUDJPY+ 5K
NZDJPY+ 1.6K
USDCHF+ 2.7K
AUDNZD+ 1.7K
EURGBP+ 3.4K
EURNZD+ -1.9K
GBPCAD+ 8.7K
CHFJPY+ -2.1K
CADJPY+ -28K
USDCAD+ 2.3K
EURJPY+ 7.4K
GBPAUD+ 969
GBPNZD+ 1.7K
EURAUD+ 12K
NZDCHF+ 991
USDJPY+ 5.9K
CADCHF+ 859
AUDCAD+ 6.1K
GBPUSD+ 1.7K
AUDUSD+ 3.1K
EURCHF+ 4K
AUDCHF+ 3.3K
GBPCHF+ 2.3K
EURCAD+ 2.5K
GBPJPY+ 825
XAUUSD+ -1.1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +165.73 EUR
最悪のトレード: -139 EUR
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +26.42 EUR
最大連続損失: -1 077.91 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 20"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Trades are made by robots, automatically.

A recovery grid allows the strategy to quickly recover negative positions.

A cumulative drawdown limit of 15% is applied by all robots, in order to leave enough space for the grids if necessary.
This is a shared drawdown.
This means a robot won't open a new position until the account has a drawdown lower thant 15%.
This means also that the account could have a drawdown over than 15% because grids will be used to recover negative positions.

The recommended starting amount is 1K.
You can also start with 0.5K, but keep in mind that the risk will be twice.

Recommended Account type: RAW ECN
Recommended leverage of 1:500 (no more !)
Recommended brokers: VantageIC Trading, Roboforex

Thank you for your trust.

Chris


レビューなし
