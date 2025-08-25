SinyallerBölümler
Christophe Serge Bernard Giraud-briquet

CGB Forex VG 2394

Christophe Serge Bernard Giraud-briquet
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 301%
VantageInternational-Live 20
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 747
Kârla kapanan işlemler:
1 290 (73.84%)
Zararla kapanan işlemler:
457 (26.16%)
En iyi işlem:
58.71 EUR
En kötü işlem:
-27.63 EUR
Brüt kâr:
2 957.76 EUR (234 344 pips)
Brüt zarar:
-1 501.56 EUR (163 533 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (26.42 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
60.06 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
23.94%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
120
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
32.46
Alış işlemleri:
846 (48.43%)
Satış işlemleri:
901 (51.57%)
Kâr faktörü:
1.97
Beklenen getiri:
0.83 EUR
Ortalama kâr:
2.29 EUR
Ortalama zarar:
-3.29 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-17.27 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-44.86 EUR (3)
Aylık büyüme:
42.69%
Yıllık tahmin:
517.96%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.89 EUR
Maksimum:
44.86 EUR (10.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.13% (42.25 EUR)
Varlığa göre:
39.63% (341.89 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD+ 127
AUDJPY+ 111
NZDUSD+ 111
AUDNZD+ 83
NZDJPY+ 81
USDCHF+ 75
USDCAD+ 72
EURNZD+ 72
EURGBP+ 68
EURJPY+ 68
GBPNZD+ 66
EURAUD+ 65
GBPCAD+ 65
CHFJPY+ 64
NZDCHF+ 63
USDJPY+ 61
AUDCAD+ 59
CADCHF+ 57
AUDUSD+ 56
GBPUSD+ 56
CADJPY+ 53
EURCHF+ 48
GBPAUD+ 48
AUDCHF+ 34
GBPCHF+ 29
EURCAD+ 22
GBPJPY+ 19
XAUUSD+ 14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD+ 108
AUDJPY+ 89
NZDUSD+ 85
AUDNZD+ 34
NZDJPY+ 30
USDCHF+ 41
USDCAD+ 52
EURNZD+ 43
EURGBP+ 49
EURJPY+ 74
GBPNZD+ 113
EURAUD+ 96
GBPCAD+ 93
CHFJPY+ 79
NZDCHF+ 25
USDJPY+ 69
AUDCAD+ 53
CADCHF+ 64
AUDUSD+ 43
GBPUSD+ 37
CADJPY+ 52
EURCHF+ 44
GBPAUD+ 32
AUDCHF+ 44
GBPCHF+ 41
EURCAD+ 27
GBPJPY+ 24
XAUUSD+ 120
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD+ 7.3K
AUDJPY+ 4.4K
NZDUSD+ 4.5K
AUDNZD+ 2.7K
NZDJPY+ 2.6K
USDCHF+ 2.1K
USDCAD+ 857
EURNZD+ -1.6K
EURGBP+ 2K
EURJPY+ 3.3K
GBPNZD+ 1.5K
EURAUD+ 7.2K
GBPCAD+ 5.1K
CHFJPY+ 1.4K
NZDCHF+ 508
USDJPY+ 4.8K
AUDCAD+ 3.7K
CADCHF+ 628
AUDUSD+ 1.3K
GBPUSD+ 1.9K
CADJPY+ -1.9K
EURCHF+ 2.9K
GBPAUD+ 3.5K
AUDCHF+ 3K
GBPCHF+ 1.2K
EURCAD+ 1.7K
GBPJPY+ 1.4K
XAUUSD+ 3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +58.71 EUR
En kötü işlem: -28 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +26.42 EUR
Maksimum ardışık zarar: -17.27 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 20" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Trades are made by robots, automatically.

A recovery grid allows the strategy to quickly recover negative positions.

A cumulative drawdown limit of 15% is applied by all robots, in order to leave enough space for the grids if necessary.
This is a shared drawdown.
This means a robot won't open a new position until the account has a drawdown lower thant 15%.
This means also that the account could have a drawdown over than 15% because grids will be used to recover negative positions.

The recommended starting amount is 1K.
You can also start with 0.5K, but keep in mind that the risk will be twice.

Recommended Account type: RAW ECN
Recommended leverage of 1:500 (no more !)
Recommended brokers: VantageIC Trading, Roboforex

Thank you for your trust.

Chris


İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Kopyala

