Christophe Serge Bernard Giraud-briquet

CGB Forex VG 2394

Christophe Serge Bernard Giraud-briquet
0 отзывов
31 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -69%
VantageInternational-Live 20
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 889
Прибыльных трейдов:
2 089 (72.30%)
Убыточных трейдов:
800 (27.69%)
Лучший трейд:
165.73 EUR
Худший трейд:
-138.55 EUR
Общая прибыль:
5 570.27 EUR (400 194 pips)
Общий убыток:
-4 165.24 EUR (339 696 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (26.42 EUR)
Макс. прибыль в серии:
171.39 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
430.46%
Последний трейд:
38 минут
Трейдов в неделю:
86
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.30
Длинных трейдов:
1 400 (48.46%)
Коротких трейдов:
1 489 (51.54%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
0.49 EUR
Средняя прибыль:
2.67 EUR
Средний убыток:
-5.21 EUR
Макс. серия проигрышей:
13 (-1 077.91 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 077.91 EUR (13)
Прирост в месяц:
-96.33%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.89 EUR
Максимальная:
1 082.88 EUR (40.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
98.62% (1 082.88 EUR)
По эквити:
96.99% (1 053.97 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD+ 222
NZDUSD+ 194
AUDJPY+ 174
NZDJPY+ 140
USDCHF+ 133
AUDNZD+ 130
EURGBP+ 115
EURNZD+ 112
GBPCAD+ 111
CHFJPY+ 110
CADJPY+ 110
USDCAD+ 110
EURJPY+ 107
GBPAUD+ 103
GBPNZD+ 103
EURAUD+ 96
NZDCHF+ 96
USDJPY+ 96
CADCHF+ 94
AUDCAD+ 93
GBPUSD+ 92
AUDUSD+ 87
EURCHF+ 79
AUDCHF+ 57
GBPCHF+ 49
EURCAD+ 28
GBPJPY+ 26
XAUUSD+ 22
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD+ 166
NZDUSD+ 142
AUDJPY+ 146
NZDJPY+ 83
USDCHF+ 73
AUDNZD+ 67
EURGBP+ 79
EURNZD+ 68
GBPCAD+ 162
CHFJPY+ 127
CADJPY+ -1.1K
USDCAD+ 85
EURJPY+ 116
GBPAUD+ 114
GBPNZD+ 164
EURAUD+ 148
NZDCHF+ 36
USDJPY+ 94
CADCHF+ 93
AUDCAD+ 81
GBPUSD+ 58
AUDUSD+ 67
EURCHF+ 67
AUDCHF+ 62
GBPCHF+ 68
EURCAD+ 34
GBPJPY+ 42
XAUUSD+ 264
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD+ 7K
NZDUSD+ 7.5K
AUDJPY+ 4.9K
NZDJPY+ 1.6K
USDCHF+ 2.7K
AUDNZD+ 1.7K
EURGBP+ 3.4K
EURNZD+ -1.9K
GBPCAD+ 8.7K
CHFJPY+ -2.1K
CADJPY+ -28K
USDCAD+ 2.3K
EURJPY+ 7.4K
GBPAUD+ 969
GBPNZD+ 1.7K
EURAUD+ 12K
NZDCHF+ 991
USDJPY+ 5.9K
CADCHF+ 859
AUDCAD+ 6.1K
GBPUSD+ 1.7K
AUDUSD+ 3.1K
EURCHF+ 4K
AUDCHF+ 3.3K
GBPCHF+ 2.3K
EURCAD+ 2.5K
GBPJPY+ 825
XAUUSD+ -1.1K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +165.73 EUR
Худший трейд: -139 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +26.42 EUR
Макс. убыток в серии: -1 077.91 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 20" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Trades are made by robots, automatically.

A recovery grid allows the strategy to quickly recover negative positions.

A cumulative drawdown limit of 15% is applied by all robots, in order to leave enough space for the grids if necessary.
This is a shared drawdown.
This means a robot won't open a new position until the account has a drawdown lower thant 15%.
This means also that the account could have a drawdown over than 15% because grids will be used to recover negative positions.

The recommended starting amount is 1K.
You can also start with 0.5K, but keep in mind that the risk will be twice.

Recommended Account type: RAW ECN
Recommended leverage of 1:500 (no more !)
Recommended brokers: VantageIC Trading, Roboforex

Thank you for your trust.

Chris


Нет отзывов
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.