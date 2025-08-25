- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 889
Прибыльных трейдов:
2 089 (72.30%)
Убыточных трейдов:
800 (27.69%)
Лучший трейд:
165.73 EUR
Худший трейд:
-138.55 EUR
Общая прибыль:
5 570.27 EUR (400 194 pips)
Общий убыток:
-4 165.24 EUR (339 696 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (26.42 EUR)
Макс. прибыль в серии:
171.39 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
430.46%
Последний трейд:
38 минут
Трейдов в неделю:
86
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.30
Длинных трейдов:
1 400 (48.46%)
Коротких трейдов:
1 489 (51.54%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
0.49 EUR
Средняя прибыль:
2.67 EUR
Средний убыток:
-5.21 EUR
Макс. серия проигрышей:
13 (-1 077.91 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 077.91 EUR (13)
Прирост в месяц:
-96.33%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.89 EUR
Максимальная:
1 082.88 EUR (40.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
98.62% (1 082.88 EUR)
По эквити:
96.99% (1 053.97 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD+
|222
|NZDUSD+
|194
|AUDJPY+
|174
|NZDJPY+
|140
|USDCHF+
|133
|AUDNZD+
|130
|EURGBP+
|115
|EURNZD+
|112
|GBPCAD+
|111
|CHFJPY+
|110
|CADJPY+
|110
|USDCAD+
|110
|EURJPY+
|107
|GBPAUD+
|103
|GBPNZD+
|103
|EURAUD+
|96
|NZDCHF+
|96
|USDJPY+
|96
|CADCHF+
|94
|AUDCAD+
|93
|GBPUSD+
|92
|AUDUSD+
|87
|EURCHF+
|79
|AUDCHF+
|57
|GBPCHF+
|49
|EURCAD+
|28
|GBPJPY+
|26
|XAUUSD+
|22
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD+
|166
|NZDUSD+
|142
|AUDJPY+
|146
|NZDJPY+
|83
|USDCHF+
|73
|AUDNZD+
|67
|EURGBP+
|79
|EURNZD+
|68
|GBPCAD+
|162
|CHFJPY+
|127
|CADJPY+
|-1.1K
|USDCAD+
|85
|EURJPY+
|116
|GBPAUD+
|114
|GBPNZD+
|164
|EURAUD+
|148
|NZDCHF+
|36
|USDJPY+
|94
|CADCHF+
|93
|AUDCAD+
|81
|GBPUSD+
|58
|AUDUSD+
|67
|EURCHF+
|67
|AUDCHF+
|62
|GBPCHF+
|68
|EURCAD+
|34
|GBPJPY+
|42
|XAUUSD+
|264
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD+
|7K
|NZDUSD+
|7.5K
|AUDJPY+
|4.9K
|NZDJPY+
|1.6K
|USDCHF+
|2.7K
|AUDNZD+
|1.7K
|EURGBP+
|3.4K
|EURNZD+
|-1.9K
|GBPCAD+
|8.7K
|CHFJPY+
|-2.1K
|CADJPY+
|-28K
|USDCAD+
|2.3K
|EURJPY+
|7.4K
|GBPAUD+
|969
|GBPNZD+
|1.7K
|EURAUD+
|12K
|NZDCHF+
|991
|USDJPY+
|5.9K
|CADCHF+
|859
|AUDCAD+
|6.1K
|GBPUSD+
|1.7K
|AUDUSD+
|3.1K
|EURCHF+
|4K
|AUDCHF+
|3.3K
|GBPCHF+
|2.3K
|EURCAD+
|2.5K
|GBPJPY+
|825
|XAUUSD+
|-1.1K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +165.73 EUR
Худший трейд: -139 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +26.42 EUR
Макс. убыток в серии: -1 077.91 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 20" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Trades are made by robots, automatically.
A recovery grid allows the strategy to quickly recover negative positions.
A cumulative drawdown limit of 15% is applied by all robots, in order to leave enough space for the grids if necessary.
This is a shared drawdown.
This means a robot won't open a new position until the account has a drawdown lower thant 15%.
This means also that the account could have a drawdown over than 15% because grids will be used to recover negative positions.
The recommended starting amount is 1K.
You can also start with 0.5K, but keep in mind that the risk will be twice.
Recommended Account type: RAW ECN
Recommended leverage of 1:500 (no more !)
Recommended brokers: Vantage, IC Trading, Roboforex
Thank you for your trust.
Chris
