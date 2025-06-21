- 成长
交易:
560
盈利交易:
468 (83.57%)
亏损交易:
92 (16.43%)
最好交易:
2 568.11 USD
最差交易:
-11 418.68 USD
毛利:
123 876.75 USD (71 302 pips)
毛利亏损:
-79 606.92 USD (27 080 pips)
最大连续赢利:
72 (10 140.63 USD)
最大连续盈利:
14 181.13 USD (25)
夏普比率:
0.12
交易活动:
98.70%
最大入金加载:
13.94%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
50
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.48
长期交易:
293 (52.32%)
短期交易:
267 (47.68%)
利润因子:
1.56
预期回报:
79.05 USD
平均利润:
264.69 USD
平均损失:
-865.29 USD
最大连续失误:
13 (-2 939.56 USD)
最大连续亏损:
-11 418.68 USD (1)
每月增长:
16.17%
年度预测:
196.25%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
22.20 USD
最大值:
12 736.41 USD (16.14%)
相对跌幅:
结余:
16.15% (12 779.61 USD)
净值:
51.90% (37 083.26 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|321
|AUDCADxx
|224
|AUDNZDxx
|15
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCADxx
|14K
|AUDCADxx
|29K
|AUDNZDxx
|1.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCADxx
|14K
|AUDCADxx
|28K
|AUDNZDxx
|2.0K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 568.11 USD
最差交易: -11 419 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +10 140.63 USD
最大连续亏损: -2 939.56 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Disclaimer:
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
