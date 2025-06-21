信号部分
Thiago Rabello Albino

Copy Private Alavancado 4XC

Thiago Rabello Albino
0条评论
可靠性
27
0 / 0 USD
每月复制 1000 USD per 
增长自 2025 89%
4xCube-MT5
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
560
盈利交易:
468 (83.57%)
亏损交易:
92 (16.43%)
最好交易:
2 568.11 USD
最差交易:
-11 418.68 USD
毛利:
123 876.75 USD (71 302 pips)
毛利亏损:
-79 606.92 USD (27 080 pips)
最大连续赢利:
72 (10 140.63 USD)
最大连续盈利:
14 181.13 USD (25)
夏普比率:
0.12
交易活动:
98.70%
最大入金加载:
13.94%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
50
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.48
长期交易:
293 (52.32%)
短期交易:
267 (47.68%)
利润因子:
1.56
预期回报:
79.05 USD
平均利润:
264.69 USD
平均损失:
-865.29 USD
最大连续失误:
13 (-2 939.56 USD)
最大连续亏损:
-11 418.68 USD (1)
每月增长:
16.17%
年度预测:
196.25%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
22.20 USD
最大值:
12 736.41 USD (16.14%)
相对跌幅:
结余:
16.15% (12 779.61 USD)
净值:
51.90% (37 083.26 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDCADxx 321
AUDCADxx 224
AUDNZDxx 15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCADxx 14K
AUDCADxx 29K
AUDNZDxx 1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCADxx 14K
AUDCADxx 28K
AUDNZDxx 2.0K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 568.11 USD
最差交易: -11 419 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +10 140.63 USD
最大连续亏损: -2 939.56 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Disclaimer:

O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;

- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;

- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.


没有评论
2025.12.17 21:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 13:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 12:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 16:22
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 10:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 04:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 03:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 20:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
