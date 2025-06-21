- Büyüme
İşlemler:
167
Kârla kapanan işlemler:
139 (83.23%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (16.77%)
En iyi işlem:
2 206.58 USD
En kötü işlem:
-2 728.09 USD
Brüt kâr:
42 922.71 USD (21 297 pips)
Brüt zarar:
-21 468.50 USD (8 122 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (7 560.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14 181.13 USD (25)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
98.70%
Maks. mevduat yükü:
10.68%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.88
Alış işlemleri:
87 (52.10%)
Satış işlemleri:
80 (47.90%)
Kâr faktörü:
2.00
Beklenen getiri:
128.47 USD
Ortalama kâr:
308.80 USD
Ortalama zarar:
-766.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-4 642.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 642.62 USD (6)
Aylık büyüme:
9.59%
Yıllık tahmin:
116.30%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.20 USD
Maksimum:
7 458.32 USD (9.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.35% (7 393.52 USD)
Varlığa göre:
51.90% (37 083.26 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|86
|AUDCADxx
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCADxx
|5.7K
|AUDCADxx
|16K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCADxx
|3.8K
|AUDCADxx
|9.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "4xCube-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Disclaimer:
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
