- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
560
Прибыльных трейдов:
468 (83.57%)
Убыточных трейдов:
92 (16.43%)
Лучший трейд:
2 568.11 USD
Худший трейд:
-11 418.68 USD
Общая прибыль:
123 876.75 USD (71 302 pips)
Общий убыток:
-79 606.92 USD (27 080 pips)
Макс. серия выигрышей:
72 (10 140.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
14 181.13 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
98.70%
Макс. загрузка депозита:
13.94%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.48
Длинных трейдов:
293 (52.32%)
Коротких трейдов:
267 (47.68%)
Профит фактор:
1.56
Мат. ожидание:
79.05 USD
Средняя прибыль:
264.69 USD
Средний убыток:
-865.29 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-2 939.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-11 418.68 USD (1)
Прирост в месяц:
16.17%
Годовой прогноз:
196.25%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
22.20 USD
Максимальная:
12 736.41 USD (16.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.15% (12 779.61 USD)
По эквити:
51.90% (37 083.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|321
|AUDCADxx
|224
|AUDNZDxx
|15
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCADxx
|14K
|AUDCADxx
|29K
|AUDNZDxx
|1.6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCADxx
|14K
|AUDCADxx
|28K
|AUDNZDxx
|2.0K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 568.11 USD
Худший трейд: -11 419 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +10 140.63 USD
Макс. убыток в серии: -2 939.56 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
89%
0
0
USD
USD
94K
USD
USD
27
98%
560
83%
99%
1.55
79.05
USD
USD
52%
1:500