Thiago Rabello Albino

Copy Private Alavancado 4XC

Thiago Rabello Albino
0 отзывов
Надежность
27 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 89%
4xCube-MT5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
560
Прибыльных трейдов:
468 (83.57%)
Убыточных трейдов:
92 (16.43%)
Лучший трейд:
2 568.11 USD
Худший трейд:
-11 418.68 USD
Общая прибыль:
123 876.75 USD (71 302 pips)
Общий убыток:
-79 606.92 USD (27 080 pips)
Макс. серия выигрышей:
72 (10 140.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
14 181.13 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
98.70%
Макс. загрузка депозита:
13.94%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.48
Длинных трейдов:
293 (52.32%)
Коротких трейдов:
267 (47.68%)
Профит фактор:
1.56
Мат. ожидание:
79.05 USD
Средняя прибыль:
264.69 USD
Средний убыток:
-865.29 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-2 939.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-11 418.68 USD (1)
Прирост в месяц:
16.17%
Годовой прогноз:
196.25%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
22.20 USD
Максимальная:
12 736.41 USD (16.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.15% (12 779.61 USD)
По эквити:
51.90% (37 083.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCADxx 321
AUDCADxx 224
AUDNZDxx 15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCADxx 14K
AUDCADxx 29K
AUDNZDxx 1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCADxx 14K
AUDCADxx 28K
AUDNZDxx 2.0K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 568.11 USD
Худший трейд: -11 419 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +10 140.63 USD
Макс. убыток в серии: -2 939.56 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Disclaimer:

O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;

- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;

- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.


Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Copy Private Alavancado 4XC
1000 USD в месяц
89%
0
0
USD
94K
USD
27
98%
560
83%
99%
1.55
79.05
USD
52%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.